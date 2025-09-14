Πρωταθλήτριες Ευρώπης Κ18 Αλεξόγλου και Πασχαλάκη!

Το ελληνικό δίδυμο, Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη, έγραψε ιστορία στο Κοριλιάνο της Ιταλίας, κατακτώντας τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 στο μπιτς βόλεϊ.

Στον μεγάλο τελικό επικράτησαν των Γερμανίδων Άννα Ρεφορμάτ και Ρίκα Ντίκμαν με 2-0 σετ (23-21, 21-17), χαρίζοντας στην Ελλάδα το δεύτερο χρυσό σε αναπτυξιακή διοργάνωση μετά τον θρίαμβο των Κουτρουμανίδου/Θεοδώρου το 1999 στο Κ19.

Το πρώτο σετ ήταν ένα πραγματικό θρίλερ, με συνεχείς ανατροπές και μεγάλες άμυνες. Παρότι οι Γερμανίδες προηγήθηκαν 14-16 και έφτασαν να έχουν τρία σετ μπολ (18-20), οι Ελληνίδες έδειξαν χαρακτήρα, ισοφάρισαν και στο τέλος με άμυνα της Πασχαλάκη και επίθεση της Αλεξόγλου πήραν το σετ με 23-21.

Στο δεύτερο σετ, οι Ρεφορμάτ/Ντίκμαν ξεκίνησαν δυνατά, αλλά το ελληνικό δίδυμο ανέτρεψε την κατάσταση. Με συνεχόμενα καλά σερβίς και επιθέσεις πήραν προβάδισμα 18-14, έφτασαν σε τριπλό ματς μπολ στο 20-15 και εκμεταλλεύτηκαν το λάθος σερβίς της Ντίκμαν για να σφραγίσουν τη νίκη με 21-17.