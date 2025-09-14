Πρωταθλήτριες Ευρώπης Κ18 Αλεξόγλου και Πασχαλάκη!

Στον μεγάλο τελικό επικράτησαν των Γερμανίδων Άννα Ρεφορμάτ και Ρίκα Ντίκμαν με 2-0 σετ (23-21, 21-17), χαρίζοντας στην Ελλάδα το δεύτερο χρυσό σε αναπτυξιακή διοργάνωση μετά τον θρίαμβο των Κουτρουμανίδου/Θεοδώρου το 1999 στο Κ19.
Το πρώτο σετ ήταν ένα πραγματικό θρίλερ, με συνεχείς ανατροπές και μεγάλες άμυνες. Παρότι οι Γερμανίδες προηγήθηκαν 14-16 και έφτασαν να έχουν τρία σετ μπολ (18-20), οι Ελληνίδες έδειξαν χαρακτήρα, ισοφάρισαν και στο τέλος με άμυνα της Πασχαλάκη και επίθεση της Αλεξόγλου πήραν το σετ με 23-21.
Στο δεύτερο σετ, οι Ρεφορμάτ/Ντίκμαν ξεκίνησαν δυνατά, αλλά το ελληνικό δίδυμο ανέτρεψε την κατάσταση. Με συνεχόμενα καλά σερβίς και επιθέσεις πήραν προβάδισμα 18-14, έφτασαν σε τριπλό ματς μπολ στο 20-15 και εκμεταλλεύτηκαν το λάθος σερβίς της Ντίκμαν για να σφραγίσουν τη νίκη με 21-17.