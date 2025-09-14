Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κ18 Αλεξόγλου και Πασχαλάκη!

Οι Ελένη Αλεξόγλου, Μυρτώ Πασχαλάκη θριάμβευσαν στον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ18 που διεξάγεται στο Κοριλιάνο της Ιταλίας και στις 17:30 (ώρα Ελλάδας) θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο.

Το ελληνικό δίδυμο επικράτησε μετά από ένα απίστευτο θρίλερ με 2-0 (22-20, 29-27) των Γαλλίδων Καντελά, Οζάν και προκρίθηκαν στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ρέφορματ/Ντίκμαν (Γερμανία) - Θαντ, Βερβλόετ (Βέλγιο).

Ο ημιτελικός ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο καθώς οι Γαλλίδες προηγήθηκαν με 0-4, αλλά η αντίδραση της Ελένης και της Μυρτούς ήταν εντυπωσιακή καθώς απάντησαν με σερί 6-0! Οι Γαλλίδες προσπέρασαν πάλι με 9-13 εκμεταλλευόμενες κάποια λάθη για να φτάσουμε στο 12-16, όπου και πάλι τρέξαμε σερί 6-0. Επίθεση και άσος της Πασχαλάκη, μπλοκ της Αλεξόγλου και λάθος της Οζάν έφεραν την ισοπαλία, ενώ με νέα λάθη φτάσαμε στο 18-16 και 20-18. Στο 20-19 με φοβερές άμυνες οι Γαλλίδες μπόρεσαν να ισοφαρίσουν, αλλά στο τρίτο σετ μπολ το απίθανο ράλι τελείωσε με το πέρασμα της Αλεξόγλου για το 22-20 και το 1-0.

Στο β' σετ και πάλι οι Γαλλίδες ξεκίνησαν καλύτερα (1-3, 2-5), ωστόσο η πρώτη απάντηση ήρθε με τα σερβίς της Πασχαλάκη και τα μπλοκ της Αλεξόγλου για το 8-5. Οι Καντελά, Οζάν ισοφάρισαν 12-12 και το 15-13 έγινε 15-18 με τρία σερί λάθη στην επίθεση. Στο 16-19 η Αλεξογλου με επίθεση και άσο έκανε το 18-19, αλλά οι Γαλλίδες έφτασαν σε διπλό σετ μπολ.

Είχαν μάλιστα και κόντρα μπάλα αλλά η Πασχαλάκη έβγαλε την άμυνα του αγώνα με το ένα χέρι και η Αλεξόγλου με δύο επιθέσεις έκανε το 20-20.

Στην επόμενη φάση το ράλι τελείωσε με φιλέ της Οζάν για το πρώτο ελληνικό ματς μπολ, ωστόσο το θρίλερ είχε... πολύ δρόμο ακόμη. Οι Γαλλίδες έσβησαν τρία ματς μπολ και προηγήθηκαν με άσσο με 24-25. Η Πασχαλάκη ισοφάρισε, αλλά έχασε το σερβίς (25-26) και αφού ισοφάρισε ξανά η Οζάν έστειλε τη μπάλα στο φιλέ.

Οι Γαλλίδες ισοφάρισαν ξανά (27-27), όμως επίθεση της Αλεξόγλου και άουτ της Καντελά έστειλαν την ελληνική ομάδα στον τελικό.