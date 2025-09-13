Ανατροπή και τετράδα για Αλεξόγλου και Πασχαλάκη!

Η αήττητη προέλαση της Εθνικής ομάδας μπιτς βόλεϊ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Κοριλιάνο της Ιταλίας συνεχίζεται καθώς βρίσκεται πλέον στη ζώνη των μεταλλίων!

Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη πανηγύρισαν την 5η τους νίκη σε ισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση και βρίσκονται πανηγυρικά στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στην κατηγορία τους (με την πρώτη να είναι 15 χρονών και την δεύτερη 17).

Στο δεύτερο τους τάι μπρέικ στο τουρνουά έδειξαν χαρακτήρα καθώς αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τις Ιταλίδες Μπρουτζόνε, Ντουράντ έκαναν την ανατροπή (18-21, 21-19, 15-10) και πήραν το εισιτήριο για τον αυριανό ημιτελικό.

Εκεί θα αντιμετωπίσουν το πρωί της Kυριακής (14/9, 11:00) τις Γαλλίδες Καντελά, Οζάν (Γαλλία) που νίκησαν εύκολα με 2-0 (21-08, 21-12) τις Ρακαουσκάιτε/Γκουρτσιούτε (Λιθουανία).