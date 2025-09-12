Αήττητες στους «16» η Αλεξόγλου με την Πασχαλάκη

Πανηγυρική πρόκριση στη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπιτς βόλεϊ στο Κοριλιάνο της Ιταλίας πήραν η Ελένη Αλεξόγλου και η Μυρτώ Πασχαλάκη, οι οποίες έκαναν το απόλυτο στις νίκες στη φάση των ομίλων.

Αντίθετα, στα αγόρια ο Άγγελος Τσιούπης και ο Νίκος Τάτσης μετρούν δύο ήττες και έχουν άλλον έναν αγώνα για να περάσουν στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Οι νεαρές Θεσσαλονικιές στο πρώτο τους παιχνίδι στον Ε' όμιλο νίκησαν τις Σλοβάκες Ματιουσένκοβα, Ζελενάκοβα με 2-0 (21-11, 21-16) σετ και συνέχισαν απέναντι στις Τσέχες Ντούσκοβα, Λαϊκέμποβα τις οποίες και ξεπέρασαν εύκολα μετά από 36 λεπτά αγώνα (21-19, 21-16).

Για την πρώτη θέση στον όμιλο αναμετρήθηκαν με τις Ολλανδές Ραντσάκε, Μποθ και μετά από μεγάλη μάχη έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη στο τάι μπρέικ (15-21, 21-19, 15-11) και πέρασαν απευθείας στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πλέον, Αλεξόγλου και Πασχαλάκη περιμένουν την ολοκλήρωση και της φάσης των «24» για να μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους.

Στα αγόρια, ο Άγγελος Τσιούπης και ο Νίκος Τάτσης έχουν άλλη μία ευκαιρία για να εξασφαλίσουν την τρίτη θέση και να προκριθούν στη φάση των 24. Αντίπαλός τους, σήμερα Παρασκευή 12/9 στις 16:50 τα αδέρφια Μιοτσίνοβιτς από την Σερβία, οι οποίοι επίσης έχουν δύο ήττες στον όμιλο.

Στο πρώτο τους παιχνίδι, το δίδυμο από τα Γιάννενα ηττήθηκε από τους Σουηδούς Άλμπλαντ, Μπρους με 2-1 (17-21, 21-12, 15-04) σετ και στη συνέχεια έχασαν από τους Αυστριακούς Ποΐνστινγκλ, Χόχεναουερ με 2-0 (21-15, 21-10) σετ.