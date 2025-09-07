Μια «ανάσα» από το βάθρο Μαναβή και Τριανταφυλλίδη στη Βουδαπέστη

Με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση στις διεθνείς διοργανώσεις, η Δήμητρα Μαναβή και η Λίζα Τριανταφυλλίδη κατέλαβαν την 4η θέση στο παγκόσμιο τουρνουά κατηγορίας Futures που φιλοξενήθηκε στη Βουδαπέστη.

Το ελληνικό δίδυμο έδειξε τις ικανότητές του φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά μέσα από τρεις νίκες στο τάι μπρέικ, ωστόσο, στον ημιτελικό, οι Τσέχες Κλεΐμπλοβα και Λορένζοβα (Νο9 του ταμπλό) εκμεταλλεύτηκαν τις λεπτομέρειες και επιβλήθηκαν με 2-0 (21-18, 21-12).

Στη «μάχη» για το χάλκινο μετάλλιο, οι Ισπανίδες Βεργκάρα και Φλοριάν παρουσιάστηκαν πιο σταθερές στις κρίσιμες φάσεις, κερδίζοντας με 2-0 (21-15, 21-12).

Παρά το τελικό αποτέλεσμα, η Μαναβή και η Τριανταφυλλίδη πάλεψαν από την αρχή ως το τέλος και πλέον μετρούν αντίστροφα για τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο τουρνουά στη Λιλ (17-19/9).