Σπουδαία πρόκριση για Μαναβή – Τριανταφυλλίδη στα ημιτελικά της Βουδαπέστης

Στη Βουδαπέστη, η Δήμητρα Μαναβή και η Λίζα Τριανταφυλλίδη έχουν καταφέρει να κλέψουν την παράσταση στο παγκόσμιο τουρνουά κατηγορίας Futures.

Οι τριταθλήτριες Ελλάδας, ξεκινώντας απευθείας από το κυρίως ταμπλό, έδειξαν αποφασιστικότητα και σταθερότητα, κατακτώντας βήμα-βήμα μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης και έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους , ενώ πλέον κοιτάζουν με αξιώσεις προς το βάθρο, διεκδικώντας το δεύτερο φετινό τους μετάλλιο. Λίζα και Δήμητρα έχουν ήδη τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, όλα στο τάι μπρέικ!

Μαναβή και Τριανταφυλλίδη που είναι στο Νο5 του ταμπλό κληρώθηκαν στον Δ' όμιλο και στο πρώτο τους παιχνίδι νίκησαν τις Βιγιαπάντο, Ροντρίγκες από τις Φιλιππίνες με 2-1 (21-16, 17-21, 15-12), ενώ με το ίδιο σκορ νίκησαν και τις αδερφές Βασβάρι από την Ουγγαρία (17-21, 21-17, 16-14).

Με το 2/2 από τον όμιλο εξασφάλισαν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά και εκεί βρήκαν μπροστά τους τις Σλοβάκες Τοκόσοβα, Τερένοβα. Μετά από 44 λεπτά Μαναβή και Τριανταφυλλίδη πήραν τη σπουδαία νίκη με 2-1 (21-17, 18-21, 15-11) και το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Εκεί, θα αναμετρηθούν με τις Τσέχες Κλεϊμπλόβα, Λορένζοβα για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί της Κυριακής. Στον άλλο ημιτελικό, οι Ισπανίδες Βεργκάρα, Φλοριάν θα αντιμετωπίσουν τις Λιθουανές Ντουμπασκάιτε, Γκρουντζίνσκάιτε.