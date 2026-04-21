Διπλή διάκριση για την CUPRA: Βραβεύτηκαν Raval και Tindaya (pics)

Η CUPRA συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως μία μάρκα με ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια παρουσίασή του, το CUPRA Raval τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot για Σχεδιασμό Προϊόντος 2026, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις παγκοσμίως.

Η επιτυχία για τη μάρκα ήταν διπλή, καθώς και το πρωτότυπο CUPRA Tindaya απέσπασε επίσης Red Dot Award Product Design 2026 για τη μοναδική του σχεδίαση.

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με συμμετοχές από κορυφαίες εταιρείες και σχεδιαστικά στούντιο παγκοσμίως, και τα δύο μοντέλα ξεχώρισαν για την τολμηρή σχεδιαστική τους γλώσσα, τον συναισθηματικό χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Raval: ηλεκτρικό, αστικό και ξεκάθαρα CUPRA

Το CUPRA Raval εκφράζει το όραμα της μάρκας για ένα αστικό αυτοκίνητο με έντονο συναίσθημα και ριζοσπαστικό χαρακτήρα. Σχεδιασμένο, εξελιγμένο και παραγόμενο στη Βαρκελώνη, μεταφέρει το επαναστατικό DNA της CUPRA μέσα από συμπαγείς αναλογίες, σπορ επιφάνειες, έντονες γραμμές και μια ιδιαίτερα εκφραστική φωτεινή υπογραφή.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από δυναμικές και «ζωντανές» γραμμές που αποδίδουν κίνηση και ενέργεια, παραμένοντας ταυτόχρονα απόλυτα προσαρμοσμένες στο αστικό περιβάλλον.

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση παραμένει ανθρωποκεντρική, με επίκεντρο τον οδηγό, χρήση βιώσιμων υλικών και έμφαση στην ποιότητα υφής και την ψηφιακή ενσωμάτωση.

Το γεγονός ότι το Raval απέσπασε το Red Dot αμέσως μετά την παγκόσμια παρουσίασή του επιβεβαιώνει ότι ήδη τοποθετείται ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του πραγματοποιήθηκε μέσα από μια ιδιαίτερη παρουσίαση που ανέδειξε το αστικό του DNA, συνδέοντας το μοντέλο άμεσα με την CUPRA Tribe σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ένα ντεμπούτο που ενίσχυσε τη φιλοσοφία του μοντέλου: ένα αυτοκίνητο που «γεννήθηκε» από τους δρόμους και επηρεάστηκε από τη σύγχρονη κουλτούρα.

CUPRA Tindaya: σχεδιασμός ως μανιφέστο

Παράλληλα, το πρωτότυπο CUPRA Tindaya τιμήθηκε επίσης με Red Dot για τον Σχεδιασμό Προϊόντος 2026.

Πρόκειται για μια καθαρή έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της μάρκας, που εξερευνά πώς το συναίσθημα και η απόδοση μπορούν να συνυπάρχουν μέσα από μια δραματική αλλά ταυτόχρονα λιτή προσέγγιση.

Με δυναμικές αναλογίες, ρέουσες επιφάνειες και έντονη αρχιτεκτονική παρουσία, το Tindaya λειτουργεί ως ένα πραγματικό σχεδιαστικό μανιφέστο, ωθώντας τα όρια της δημιουργικότητας και αποτυπώνοντας τη φιλοδοξία της CUPRA να αμφισβητεί τα καθιερωμένα, ακόμη και πέρα από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Red Dot: διεθνής αναγνώριση σχεδιασμού

Το Red Dot Award: Product Design αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς σχεδιασμού, επιβραβεύοντας την αριστεία στην καινοτομία, την αισθητική και τη λειτουργικότητα.

Τα βραβευμένα προϊόντα παρουσιάζονται στο Red Dot Design Yearbook, εκτίθενται διεθνώς και προβάλλονται στις επίσημες πλατφόρμες του θεσμού, αποκτώντας παγκόσμια προβολή.

Η διπλή αυτή διάκριση ενισχύει τη διαρκώς αυξανόμενη φήμη της CUPRA στον τομέα του design, συνεχίζοντας μια σειρά επιτυχιών για μοντέλα σε όλο το χαρτοφυλάκιό της.

Καθώς η μάρκα επεκτείνει τη γκάμα της και επενδύει στο μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας, τα βραβεία για τα Raval και Tindaya επιβεβαιώνουν κάτι απλό και ξεκάθαρο: για την CUPRA, η σχεδίαση δεν είναι λεπτομέρεια είναι ο πυρήνας.