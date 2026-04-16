Συλλεκτικό Range Rover Sport Twenty Edition (pics)

Η Range Rover γιορτάζει 20 χρόνια σπορ πολυτέλειας με το νέο Range Rover Sport TWENTY Edition, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που λειτουργεί ως σύγχρονος φόρος τιμής στη σχεδιαστική κληρονομιά και στο ισχυρό οδηγικό αποτύπωμα του μοντέλου.

Η ειδική αυτή έκδοση συνδυάζει αποκλειστικές λεπτομέρειες «TWENTY», ισχυρά συστήματα κίνησης και καθίσματα υψηλών προδιαγραφών που προέρχονται από το Range Rover Sport SV, θέλοντας να υπογραμμίσει τον επετειακό αλλά και ξεκάθαρα δυναμικό της χαρακτήρα.

Το Range Rover Sport εμφανίστηκε σε μια κομβική περίοδο για την αυτοκινητοβιομηχανία, όταν το κοινό είχε αρχίσει να στρέφεται προς πιο δυναμικά και επιδόσεων SUV. Η παρουσία του σηματοδότησε μια ουσιαστική καμπή για τη Range Rover, καθώς ανέδειξε τη μετάβασή της από ένα μεμονωμένο μοντέλο σε μια ευρύτερη οικογένεια οχημάτων. Από το ντεμπούτο του στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι σήμερα, το Range Rover Sport εξελίσσεται σταθερά, επαναπροσδιορίζοντας το σχεδιαστικό και τεχνολογικό αποτύπωμα των SUV, υιοθετώντας την υβριδική καινοτομία, δοκιμάζοντας τα όριά του σε ακραίες συνθήκες και χτίζοντας ταυτόχρονα μια ιδιαίτερη πολιτισμική παρουσία ακόμα και μέσα από τον κινηματογράφο.

Μέσα από τρεις γενιές, το Range Rover Sport πέρασε από τις έντονες, καθαρά επιδόσεων ρίζες του σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή απέριττης πολυτέλειας. Η πρώτη γενιά έφερε μια τολμηρή αισθητική, επηρεασμένη έντονα από το εμβληματικό πρωτότυπο Range Stormer. Η δεύτερη γενιά εξέλιξε τη φόρμα με πιο κομψές γραμμές, ελαφρύτερη αλουμινένια αρχιτεκτονική και πιο δυναμικό προφίλ. Στην πορεία, το μοντέλο ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολυτελή SUV επιδόσεων. Σήμερα, το Range Rover Sport παρουσιάζεται στην πιο ώριμη και αυθεντική εκδοχή του, με καθαρές επιφάνειες, σφιχτές αναλογίες και μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στον δυναμισμό και την αδιαπραγμάτευτη κομψότητα.

Σε αυτά τα είκοσι χρόνια, το μοντέλο δεν έχτισε μόνο εικόνα αλλά και ουσία. Το 2013, η δεύτερη γενιά σημείωσε νέο ρεκόρ για SUV παραγωγής στο Pikes Peak Hill Climb στις ΗΠΑ. Πέντε χρόνια αργότερα, έγινε το πρώτο όχημα που ανέβηκε τα 999 σκαλοπάτια του Heaven’s Gate στην Κίνα, αντιμετωπίζοντας χαμηλή πρόσφυση και κλίσεις έως και 45 μοίρες. Ανάμεσα στα εντυπωσιακά κατορθώματά του περιλαμβάνεται επίσης ο ταχύτερος χρόνος σε διαδρομή 800 χιλιομέτρων στην έρημο Empty Quarter της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και η ανάβαση 193 μέτρων στο φράγμα Kárahnjúkar στην Ισλανδία, με αφορμή την παρουσίαση της τρίτης γενιάς.

Παράλληλα, το Range Rover Sport εξελίχθηκε τεχνολογικά, συνδυάζοντας τις εκτός δρόμου δυνατότητες της μάρκας με μια πιο έντονη έμφαση στη δυναμική συμπεριφορά στην άσφαλτο. Συστήματα όπως τα Terrain Response και Hill Descent Control ενσωματώθηκαν αρμονικά στη φιλοσοφία του μοντέλου, ενώ η πρώτη γενιά ξεχώρισε για τεχνολογίες όπως το Dynamic Response, το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ελέγχου κλίσεων, αλλά και τα φρένα Brembo στις εκδόσεις V8. Η υιοθέτηση του αυτόματου κιβωτίου ZF οκτώ σχέσεων βελτίωσε ακόμη περισσότερο την ομαλότητα, την απόκριση και τη συνολική οδηγική αίσθηση.

Σημανικός σταθμός ήρθε το 2014 με την παρουσίαση του Range Rover Sport SVR των 550 ίππων, του πρώτου μοντέλου που λανσαρίστηκε από το ιστορικό τμήμα SVO, με αποστολή να αναδείξει το ανώτατο επίπεδο επιδόσεων και μηχανολογικής εξέλιξης. Την ίδια χρονιά παρουσιάστηκε και το Range Rover Sport Hybrid, φέρνοντας στο προσκήνιο την υβριδική τεχνολογία με πατενταρισμένα συστήματα ελέγχου μετάδοσης κίνησης.

Το 2023 έκανε το ντεμπούτο του το Range Rover Sport SV των 635 ίππων, το ισχυρότερο και πιο δυναμικό Range Rover Sport που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Το κορυφαίο αυτό μοντέλο συνδυάζει επιδόσεις, πολυτέλεια και ικανότητες Range Rover, με τεχνολογίες όπως η ανάρτηση 6D Dynamics, οι οκταπίστονες δαγκάνες Brembo Octyma, καθώς και εξοπλισμό υψηλών επιδόσεων, όπως ζάντες από ανθρακονήματα, κεραμικά φρένα ανθρακονημάτων και τα καθίσματα Body and Soul Seats (BASS) με καθηλωτική ηχητική εμπειρία.

Η επετειακή TWENTY Edition έρχεται τώρα να τιμήσει αυτή τη διαδρομή με ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην αισθητική όσο και στην ουσία. Στο εξωτερικό, η έκδοση υιοθετεί αναβαθμισμένες λεπτομέρειες και αποκλειστικά στοιχεία, αντλώντας έμπνευση από την πορτοκαλί απόχρωση Stormer του πρωτοτύπου Range Stormer και από το Vesuvius Orange του πρώτου Range Rover Sport First Edition. Η βασική χρωματική επιλογή είναι η μεταλλική Sanguinello Orange, που συνεχίζει μια εμβληματική παράδοση για το μοντέλο, ενώ διαθέσιμες είναι επίσης οι αποχρώσεις Santorini Black και Ostuni White.

Το Black Exterior Pack ενισχύει τον διακριτικό και επιθετικό χαρακτήρα του αμαξώματος, σε συνδυασμό με την ανάγλυφη επιγραφή «TWENTY» και τις ζάντες 23 ιντσών σε φινίρισμα Gloss Sparkle Silver ή προαιρετικά σε γυαλιστερό μαύρο. Στο εσωτερικό, φωτιζόμενα μαρσπιέ με την επιγραφή TWENTY και αντίστοιχη σήμανση στην κεντρική κονσόλα υπογραμμίζουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα της έκδοσης.

Η καμπίνα εξοπλίζεται με καθίσματα Ebony Windsor προερχόμενα από το κορυφαίο Range Rover Sport SV. Ελαφριά, με σμιλεμένες γραμμές και εμφανείς επιρροές από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συνδυάζουν εργονομία ακριβείας με πολυτελή ποιότητα κατασκευής. Οι επενδύσεις από σφυρήλατο ανθρακόνημα και η μαύρη επένδυση οροφής από suedecloth συμπληρώνουν ένα εσωτερικό περιβάλλον με έντονα δυναμικό αλλά και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.

Σε επίπεδο κινητήριων συνόλων, η TWENTY Edition διατίθεται με επιλογές που υπηρετούν καθαρά τη φιλοσοφία επιδόσεων του μοντέλου. Ο 4.4 λίτρων Twin Turbo V8 mild hybrid βενζινοκινητήρας αποδίδει 540 ίππους, προσφέροντας αβίαστη ισχύ και υψηλές επιδόσεις. Παράλληλα, το Plug-in Electric Hybrid P550e συνδυάζει έναν εξακύλινδρο βενζινοκινητήρα Ingenium 3.0 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα 105 kW και μπαταρία 38,2 kWh, αποδίδοντας συνολικά 550 ίππους. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 115 χιλιόμετρα σε κύκλο WLTP, με εκπομπές CO2 από 18 g/km.

Όπως δήλωσε ο Martin Limpert, Global Managing Director της Range Rover, το Range Rover Sport εξελίσσεται διαρκώς από την εποχή του πρωτοτύπου Stormer και έχει αποδείξει, εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, ότι μπορεί να συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός πολυτελούς SUV με το DNA ενός σπορ αυτοκινήτου. Η TWENTY Edition, όπως σημειώνει, δημιουργήθηκε ακριβώς για να τιμήσει αυτή την κληρονομιά, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον ξεχωριστό χαρακτήρα του μοντέλου.