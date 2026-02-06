Νέες τιμές Chery: Πόσο κάνει το Tiggo 9, φρέσκιες εκδόσεις για τα Tiggo 7 & 8 Plug-in Hybrid

Μετά το ιδιαίτερα επιτυχημένο λανσάρισμά της στα μέσα του 2025, η Chery μπαίνει στην πρώτη πλήρη χρονιά παρουσίας της στην ελληνική αγορά με ακόμη πιο πλούσια γκάμα.

Ένα νέο μοντέλο αναλαμβάνει ρόλο ναυαρχίδας, ενώ ανανεωμένες εκδόσεις εξοπλισμού διευρύνουν τις επιλογές στα ήδη δημοφιλή μεσαία SUV της.

Chery Tiggo 9: Πολυτέλεια και κορυφαία τεχνολογία CSH

Το νέο Tiggo 9 είναι ένα μεγάλο SUV μήκους 4,81 μ., που ενσωματώνει την κορυφαία εκδοχή της τεχνολογίας Chery Super Hybrid: ένα προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα που συνδυάζει υψηλή ισχύ με εντυπωσιακή αποδοτικότητα.

Με συνδυαστική ισχύ 428 PS και τετρακίνηση AWD, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις σε κάθε τερέν, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 148 km (WLTP). Η τεχνολογία CSH επιτρέπει την κάλυψη των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς κατανάλωση βενζίνης, ενώ το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας βελτιστοποιεί τη λειτουργία των κινητήρων για μέγιστη οικονομία στα μεγάλα ταξίδια.

Η καμπίνα δίνει έμφαση στην άνεση και την ψηφιακή εμπειρία, με επενδύσεις δέρματος υψηλής ποιότητας και κεντρική οθόνη αφής 15,6” υψηλής ευκρίνειας. Ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 8155 εξασφαλίζει άμεση απόκριση του infotainment, ενώ στον τομέα της ασφάλειας περιλαμβάνονται περισσότερα από 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, με πιστοποίηση 5 αστέρων.

Το Tiggo 9 διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση Luxury, με τιμή 52.490 €. Με Λιανική Τιμή Προ Φόρων 39.925,45 € και εκπομπές CO₂ μόλις 40 g/km, απαλλάσσεται από κάθε επιβάρυνση ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Tiggo 7 & Tiggo 8 PHEV: Νέες εκδόσεις εξοπλισμού

Για το 2026, το Tiggo 7 PHEV αποκτά δύο νέες εκδόσεις. Το plug-in υβριδικό C-SUV διαθέτει κινητήρα 1.5 TGDI, συνδυαστική ισχύ 279 PS, μπαταρία LFP 18,3 kWh με δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC (30–80% σε λιγότερο από 20’) και ηλεκτρική αυτονομία 90 km (WLTP).

Η νέα έκδοση Comfort προσφέρει ψηφιακό πίνακα 12,3”, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού, 8 αερόσακους και περισσότερα από 20 συστήματα ασφαλείας, με τιμή 35.990 €.

Η έκδοση Luxury ανεβάζει τον πήχη της άνεσης με δερμάτινα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, premium ηχοσύστημα SONY με 8 ηχεία, ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών και πανοραμική ηλιοροφή, στα 38.990 €.

Αντίστοιχα, το 7θέσιο Tiggo 8 PHEV διατίθεται πλέον και στην πολυτελή έκδοση Luxury, πλαισιώνοντας την υπάρχουσα Premium (37.990 €). Η νέα κορυφαία έκδοση, με τιμή 41.990 €, περιλαμβάνει θερμαινόμενο παρμπρίζ και τιμόνι, θερμαινόμενα καθίσματα και στη δεύτερη σειρά, εμπρός καθίσματα με εξαερισμό και μασάζ, head-up display, πανοραμική ηλιοροφή, premium ηχοσύστημα SONY με 12 ηχεία και ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών.

Ισχυρή παρουσία Chery στην Ελλάδα το 2026

Με αυτές τις προσθήκες στη γκάμα της και με το ιδιαίτερα δημοφιλές Tiggo 4 να συνεχίζει τη δυναμική του πορεία στην κατηγορία B-SUV, η Chery Greece διατηρεί ξεκάθαρα ανοδική τροχιά. Σύντομα αναμένεται και το Tiggo 7 σε έκδοση HEV, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα λανσαριστεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας στην Ευρώπη, το Tiggo 3.