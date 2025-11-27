Τέσσερις Έλληνες τζουντόκα στο Grand Slam του Άμπου Ντάμπι

Στο Άμπου Ντάμπι στρέφεται το ενδιαφέρον των Ελλήνων τζουντόκα, καθώς από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το Grand Slam, όπου η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις αθλητές.

Η Ελισάβετ Τελτσίδου, πριν ριχτεί στη μάχη της νέας σεζόν, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Champions League του Βελιγραδίου με τη Γαλατάσαραϊ, στην κατηγορία των 70 κιλών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκινά πλέον επίσημα την προσπάθειά της για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, από το Νο14 της παγκόσμιας κατάταξης στα 70 κιλά.

Στην αποστολή βρίσκεται επίσης ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού Θόδωρος Τσελίδης, ο οποίος παραμένει στο Νο9 των 90 κιλών, ενώ το παζλ συμπληρώνουν δύο νεότεροι αθλητές, ο Άρης Ζάραγκας (Νο241 στα 81 κ.) και ο Μιχαήλ Τσουτλασβίλι (Νο321 στα 81 κ.).