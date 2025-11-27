Τζούντο-IJF: Οι Ρώσοι επιστρέφουν με τη σημαία τους στις διοργανώσεις

Οι Ρώσοι τζουντόκα θα έχουν ξανά τη δυνατότητα να αγωνίζονται υπό την εθνική τους σημαία, ανακοίνωσε (27/11) η διεθνής ομοσπονδία Τζούντο (IJF), αφού η εκτελεστική της επιτροπή ψήφισε την άρση της απαγόρευσης που επιβλήθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σε αθλητές από τη Ρωσία έχει επιτραπεί να αγωνίζονται σε διοργανώσεις της IJF υπό ουδέτερη σημαία ως «ουδέτεροι αθλητές».

Η IJF ανέστειλε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν από τη θέση του επίτιμου προέδρου της τον Φεβρουάριο του 2022 και ακύρωσε μια εκδήλωση στο Καζάν της Ρωσίας που είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο του ίδιου έτους.

«Ο αθλητισμός είναι η τελευταία γέφυρα που ενώνει ανθρώπους και έθνη σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και περιβάλλοντα σύγκρουσης. Οι αθλητές δεν έχουν καμία ευθύνη για τις αποφάσεις κυβερνήσεων ή άλλων εθνικών θεσμών», ανέφερε η IJF σε ανακοίνωσή της και πρόσθεσε:

«Η απόφαση για την επαναφορά της πλήρους εθνικής εκπροσώπησης αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της IJF στις ηθικές της εγγυήσεις, καθώς και στη δύναμη και την ακεραιότητα του αθλήματος».