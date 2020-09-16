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INTERNAZIONALI BNL D' ITALIA
Δεύτερος γύρος - Pietrangeli - Cosmote Sport 6
Γιάνικ Σίνερ
ΓΙΑΝΙΚ ΣΙΝΕΡ
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Στέφανος Τσιτσιπάς
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ

Σίνερ - Τσιτσιπάς

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Ξεκινάει η χωμάτινη περιπέτεια του Τσιτσιπά

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