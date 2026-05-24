Γάλλος τενίστας έγινε viral: «Θα τα κάνω μέσα στο γήπεδο» (vid)

Σε πολύ δύσκολη θέση βρέθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Καρέν Χατσάνοφ ο Αρτούρ Γκεά!

Ο νεαρός Γάλλος ήθελε επειγόντως να πάει στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια ενός γκέιμ και προσπάθησε να εξηγήσει την κατάσταση στον supervisor: «Έχω διάρροια, πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Δεν μπορώ πλέον να κινηθώ, θα τα κάνω μέσα στο γήπεδο». Tελικά, έφυγε τρέχοντας μετά την ολοκλήρωση του γκέιμ!

Ο Γκεά ηττήθηκε με 6-3, 7-6(3), 6-0 από τον Καρέν Χατσάνοφ, που θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον νικητή του ματς Ζακέ-Τρουγκελίτι.