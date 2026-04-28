Η φωτογραφία με τον Ρουντ που «ξέθαψε» ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος, λοιπόν, βρήκε χθες στο διαδίκτυο μια φωτογραφία τους που τραβήχτηκε όταν ήταν περίπου 10-11 ετών και είχαν βρεθεί αντιμέτωποι σε αγώνα διπλού!
«Εγώ και ο αντίπαλός μου στη Μαδρίτη αύριο - απέναντι στο φιλέ πριν από περίπου 17 χρόνια! Tι διαδρομή @CasperRuud98», έγραψε στο Χ ο Έλληνας πρωταθλητής και ξεσήκωσε τους φίλους του τένις! Η φωτογραφία έγινε, βέβαια, viral και τη μοιράστηκε και ο 27χρονος Νορβηγός.
Δίπλα στον Στέφανο (δεξιά) είναι ο Αυστραλός Άλεξ Πόπιριν, ενώ συμπαίκτης του Ρουντ (αριστερά) είναι ο Νορβηγός Κρίστιαν Λίνγκε.
Τσιτσιπάς και Ρουντ, θυμίζουμε, θα αναμετρηθούν σήμερα περίπου στις 16.00 (Cosmote Sport 6).
Me and my opponent in Madrid tomorrow - standing across the net some 17 years ago!— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 27, 2026
What a ride @CasperRuud98 ✌️ pic.twitter.com/eiaNiLzf05