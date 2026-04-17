Βοντρούσοβα: «Μηνύματα μίσους και προβλήματα ψυχικής υγείας οδήγησαν στο περιστατικό με τον έλεγχο ντόπινγκ»

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας στο παγκόσμιο τένις, εξαιτίας της αντίδρασής της σε αιφνιδιαστικό έλεγχο ντόπινγκ, δίνοντας τη δική της εξήγηση μέσα από μια προσωπική τοποθέτηση.

Η Τσέχα αθλήτρια προχώρησε σε εκτενή ανάρτηση στα social media, όπου αναφέρθηκε ανοιχτά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα, αποκαλύπτοντας ότι βιώνει έντονη ψυχική πίεση. Όπως σημείωσε, η καθημερινότητά της έχει επιβαρυνθεί από τραυματισμούς, προβλήματα ύπνου, αλλά και από συνεχή αρνητικά μηνύματα και απειλές που έχει δεχθεί.

Η ίδια εξήγησε ότι η αντίδρασή της στον έλεγχο συνδέεται με φόβο και έντονο άγχος, καθώς -σύμφωνα με τα λεγόμενά της- ο ελεγκτής εμφανίστηκε χωρίς να ακολουθήσει πλήρως τη διαδικασία ταυτοποίησης. Μάλιστα, ανέφερε πως το περιστατικό της επίθεσης που είχε δεχθεί στο παρελθόν η συναθλήτριά της, Πέτρα Κβίτοβα, έχει επηρεάσει σημαντικά την αίσθηση ασφάλειάς της.

Παρά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη από την WTA για θετικό δείγμα της Βοντρούσοβα.

Η ανάρτηση της Μαρκέτα Βοντρούσοβα:

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά θέλω να είμαι διαφανής μαζί σας σχετικά με την ψυχική μου υγεία. Το πρόσφατο περιστατικό ελέγχου ντόπινγκ συνέβη επειδή έφτασα σε σημείο καμπής μετά από μήνες σωματικής και ψυχικής πίεσης.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, παλεύω με τραυματισμούς, συνεχή πίεση και επίμονα προβλήματα ύπνου που με άφησαν να νιώθω εξαντλημένη και εύθραυστη. Με έφθειρε σιγά-σιγά περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούσα τότε.

Επίσης, χρόνια μηνυμάτων γεμάτων μίσος και απειλών έχουν επηρεάσει το πώς νιώθω ασφαλής στον δικό μου χώρο. Όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα μου αργά τη νύχτα χωρίς να ταυτοποιηθεί σωστά ή να ακολουθήσει τη διαδικασία. Αντέδρασα σαν άνθρωπος που ένιωθε τρομοκρατημένος. Εκείνη τη στιγμή, επρόκειτο για αίσθηση ασφάλειας, όχι για αποφυγή οτιδήποτε.

Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι υπέφερα από Οξεία Αντίδραση Στρες (F43.0) και Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους (F41.1). Εκείνη τη στιγμή, ο φόβος θόλωσε την κρίση μου και απλώς δεν μπορούσα να επεξεργαστώ ορθολογικά την κατάσταση. Μετά από όσα συνέβησαν στην Πέτρα (σ.σ. Κβίτοβα), δεν παίρνουμε ελαφρά τους αγνώστους στην πόρτα μας.

Προσπαθώ να βρω σιγά-σιγά τον δρόμο μου πίσω – τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Το τένις ήταν πάντα ο κόσμος μου, αλλά αυτή τη στιγμή εστιάζω επίσης στη θεραπεία και στο πώς να το ξεπεράσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δουλεύω ακόμα για να καθαρίσω το όνομά μου, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσω τον εαυτό μου. Ευχαριστώ τον φίλο μου, την οικογένειά μου και όλους όσοι έχουν σταθεί δίπλα μου. Σημαίνει περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εξηγήσω. Προς το παρόν, παίρνω λίγο χρόνο για να αναπνεύσω και να συνέλθω».