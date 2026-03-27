Ξανά στον τελικό η Σαμπαλένκα - Σφράγισε το ραντεβού με Σίνερ ο Ζβέρεφ (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα υπέταξε για δεύτερη σερί φορά την Έλενα Ριμπάκινα και είναι μια νίκη μακριά από το Sunshine Double!

Σε σούπερ κατάσταση η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, επιβλήθηκε της 26χρονης Καζάκας (Νο.2) με 6-4, 6-3 σε 79 λεπτά και πέρασε για 15η φορά σε τελικό WTA 1000.

Έχει τώρα 11 σερί νίκες στο tour, 11 σερί νίκες στο Miami Open και αν καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο της θα είναι πρώτη παίκτρια που φτάνει στο Sunshine Double (Indian Wells) μετά την Ίγκα Σβιόντεκ το 2022.

«Μου αρέσει πολύ αυτό το rivalry», δήλωσε η Σαμπαλένκα για τη Ριμπάκινα στην on court συνέντευξή της. «Είναι μια απίστευτη παίκτρια, με πιέζει πάντα στα όριά μου και, ξέρεις, μαζί της πρέπει πάντα να παίζεις το καλύτερό σου τένις. Νομίζω ότι έκανα τα πάντα σωστά και εκείνη έπαιξε εξαιρετικά, αλλά θεωρώ ότι την πίεσα πολύ και είμαι περήφανη για αυτή τη νίκη. Είναι πάντα δύσκολο σωματικά και ψυχολογικά και χαίρομαι που πήρα άλλη μία νίκη απέναντί της».

Οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες τρεις φορές φέτος: η Ριμπάκινα είχε επικρατήσει στον τελικό του Australian Open και ακολούθησαν οι δύο νίκες της Σαμπαλένκα σε Indian Wells και Μαϊάμι.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα θα αναμετρηθεί αύριο (28/3, 21.00) στον τελικό με την Κόκο Γκοφ (Νο.4), που απέκλεισε στα ημιτελικά την Καρολίνα Μούχοβα. Οι δύο παίκτριες έχουν αναμετρηθεί άλλες 12 φορές και έχουν από έξι νίκες.

Ζβέρεφ-Σίνερ στα ημιτελικά των ανδρών

Στους άνδρες, ο Σάσα Ζβέρεφ χρειάστηκε μόνο 65 λεπτά για να εξασφαλίσει το τελευταίο εισιτήριο για την τετράδα! Ο 28χρονος Γερμανός (Νο.4) ξεπέρασε το εμπόδιο του Φραν Σερούντολο (Νο.19) με 6-1, 6-2 και πέρασε για τρίτη φορά στα ημιτελικά του Μαϊάμι.

Είναι η τέταρτη σερί νίκη του επί του Αργεντινού και η πρώτη φορά που περνάει στα ημιτελικά του Indian Wells και του Μαϊάμι την ίδια σεζόν. Μέχρι τώρα ο δρόμος του ήταν ανοιχτός, ωστόσο τώρα πέφτει πάνω στον Γιάνικ Σίνερ, που έχει κερδίσει τα 30 τελευταία σετ του σε Masters!

Στο head to head ο 24χρονος Ιταλός (Νο.2) προηγείται με 7-4, έχοντας κερδίσει τις έξι τελευταίες αναμετρήσεις τους.

«Αύριο θα είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία», δήλωσε ο Ζβέρεφ μετά την πρόκρισή του στον 25ο ημιτελικό ATP Masters 1000 της καριέρας του. «Ανυπομονώ γι’ αυτό. Νιώθω αρκετά καλά και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό».

Στον άλλο ημιτελικό θα μονομαχήσουν Γίρι Λεχέτσκα και Αρτούρ Φις.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Stadium

21.00: Λεχέτσκα-Φις

01.00: Ζβέρεφ-Σίνερ