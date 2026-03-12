Ακάθεκτη η Σαμπαλένκα - Έγραψε ιστορία ο Ζβέρεφ (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έκοψε τη φόρα της Βικτόρια Εμπόκο για δεύτερη φορά μέσα στο 2026 και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Indian Wells για τέταρτη σερί χρονιά.

Ασυναγώνιστη η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο νίκησε με 7-6(0), 6-4 τη 19χρονη Καναδή (Νο.10) και πέρασε σε τετράδα WTA 1000 για 20η φορά στην καριέρα της, πετυχαίνοντας τη 15η νίκη της στα τελευταία 16 παιχνίδια της.

Και είναι, φυσικά, το φαβορί για πρόκριση στον τελικό, καθώς θα παίξει στον επόμενο γύρο με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Λίντα Νόσκοβα και την Τάλια Γκίμπσον.

Ο άλλος ημιτελικός, θυμίζουμε, θα προκύψει από τα ματς Πεγκούλα-Ριμπάκινα και Σβιτολίνα-Σβιόντεκ.

Σε... εκλεκτό κλαμπ ο Ζβέρεφ

Στους άνδρες, ιστορία έγραψε ο Σασα Ζβέρεφ μετά τη νίκη του με 6-2, 6-3 επί του φορμαρισμένου Αρτούρ Φις (Νο.32). Ο 28χρονος Γερμανός (Νο.4) προκρίθηκε για πρώτη φορά στους «4» του BNP Paribas Open και πλέον έχει καταφέρει να βρεθεί στα ημιτελικά και των εννέα Masters!

Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το επίτευγμά του, οι μόνοι παίκτες που έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο είναι οι Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ!

Ο Ζβέρεφ περιμένει στην τετράδα είτε τον Γιάνικ Σίνερ, είτε τον Λέρνερ Τιέν, ενώ ο άλλος ημιτελικός θα βγει από τις αναμετρήσεις Αλκαράθ-Νόρι και Ντρέιπερ-Μεντβέντεφ.

On the CHARGE 😤



It's a 4th consecutive Indian Wells semifinal for @SabalenkaA, as she defeats Mboko 7-6(0), 6-4 👏

#TennisParadise pic.twitter.com/BjSjPeFbwa — wta (@WTA) March 12, 2026