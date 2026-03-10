Επίδειξη δύναμης η Σαμπαλένκα (vid)

Πιο εύκολα από ό,τι αναμενόταν, η Αρίνα Σαμπαλένκα υπέταξε στα δύο σετ τη Ναόμι Οσάκα και έκλεισε την πρώτη θέση στην οκτάδα του Indian Wells.

Ασυναγώνιστη η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην 28χρονη Γιαπωνέζα (Νο.16) και πήρε τη νίκη με 6-2, 6-4 σε μόνο 80 λεπτά. Θα παίξει για τρίτη φορά στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα βρει εκεί τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Βικτόρια Εμπόκο και την Αμάντα Ανισιμόβα.

Αυτό είναι μόλις το πρώτο τουρνουά της 27χρονης Λευκορωσίδας μετά την ήττα στον τελικό του Australian Open από την Έλενα Ριμπάκινα και το διάλειμμα φαίνεται ότι λειτουργεί ευεργετικά! Είναι, χωρίς αμφιβολία, το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αν και ο επόμενος γύρος μπορεί να κρύβει παγίδες για την κάτοχο τεσσάρων major τίτλων.

Όπως και να έχει, είναι πιο σταθερή παίκτρια του tour και του λόγου το αληθές επιβεβαιώνουν οι 31 παρουσίες της σε προημιτελικά WTA 1000!