Αποσύρθηκε ο Γκρίκσπορ, πρωταθλητής στο Ντουμπάι ο Μεντβέντεφ

Στη σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο τραυματίας Τάλον Γκρίκσπορ δεν κατέβηκε στον τελικό του Νττουμπάι, οπότε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ κατέκτησε χωρίς αγώνα τον τίτλο.

Ο Ολλανδός ήταν εξαιρετικά αμφίβολος μετά τον τραυματισμό του στον μηρό κατά τη διάρκεια του ημιτελικού με τον Αντρέι Ρούμπλεφ και οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν λίγο πριν ξεκινήσει ο σημερινός αγώνας.

Έτσι, με αυτόν τον...άδοξο τρόπο, ο 30χρονος Ρώσος έφτασε τους 23 τίτλους καριέρας (21 σε σκληρές επιφάνειες) και είναι η πρώτη φορά που κερδίζει τίτλο που έχει ξανακερδίσει, καθώς ήταν νικητής στο Ντουμπάι και το 2023!

«Δεν είναι ο τρόπος που θέλω να κερδίζω έναν τελικό», έγραψε στο Χ ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο. «Ελπίζω ο τραυματισμός του Τάλον να μην είναι πολύ σοβαρός και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Αυτός είναι ο δεύτερος φετινός τίτλος για τον Μεντβέντεφ, που είχε φύγει νικητής και από το Μπρίσμπεν. Πλέον απέχει μόλις 45 βαθμούς από την επιστροφή του στην πρώτη δεκάδα του κόσμου.