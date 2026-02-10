Σάκκαρη: «Σταθερή και πολύ επιθετική»

Εμφανώς σε καλή διάθεση, η Μαρία Σάκκαρη έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στη μεικτή ζώνη μετά τη νίκη της επί της Τζάσμιν Παολίνι στο Κατάρ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

«Ένιωσα πολύ καλά, πολύ σταθερή, όπως και χθες», είπε η 30χρονη τενίστρια για την αναμέτρηση με την Ιταλίδα (Νο.8). «Σταθερή, αλλά ταυτόχρονα πολύ επιθετική. Πήρα τις ευκαιρίες μου, έπαιξα το παιχνίδι που ένιωθα ότι έπρεπε να παίξω και όλα λειτούργησαν τέλεια».

Η Μαρία έχει δύσκολες κληρώσεις από νωρίς λόγω του ranking της, όμως σίγουρα δεν είναι η αντίπαλος που θέλουν να αντιμετωπίσουν οι τοπ παίκτριες στους πρώτους γύρους των διοργανώσεων. «Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι δεν τους αρέσει όταν βλέπουν πως πρέπει να παίξουν απέναντί μου στον πρώτο ή στον δεύτερο γύρο. Αισθάνομαι ότι είμαι πιθανότατα μία από τις χειρότερες κληρώσεις που μπορεί να τους τύχει. Πρέπει να αποδεχτώ τη θέση στην οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θέλω να είμαι εγώ ο στόχος για κάποιον άλλον».

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να δούμε τις γυναίκες να παίζουν πέντε σετ σε Grand Slam, η Μαρία είπε τα εξής: «Σίγουρα ρωτάς τον λάθος άνθρωπο. Νομίζω πως είμαι μάλλον από τις λίγες που θα πουν ότι στηρίζουν κάτι τέτοιο!».

Ρωτήθηκε, τέλος, αν θα έβλεπε μέρος του ματς Νόσκοβα-Γκρατσέβα, από το οποίο προέκυψε η αντίπαλός της στη φάση των «16». «Ο Toμ (Χιλ) βλέπει τον αγώνα, εγώ προτιμώ να πάω να κάνω αποθεραπεία, να πάω να φάω κάτι. Συνήθως τον αφήνω να τα χειρίζεται όλα. Καμιά φορά θα δω κάποιες αντιπάλους, αν δεν έχω παίξει μαζί τους εδώ και πολύ καιρό ή αν νιώθω ότι χρειάζεται να θυμηθώ τις τακτικές και το πώς παίζουν. Αισθάνομαι, όμως, ότι όλοι έχουν σκαμπανεβάσματα, όχι με την κακή έννοια. Όλοι θα έχουν καλές και κακές εβδομάδες. Κάποιες φορές αυτό που βλέπεις στο YouTube δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα».

Η Μαρία θα αναμετρηθεί αύριο (11/2) με τη Βαρβάρα Γκρατσέβα.