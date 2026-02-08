Τσιτσιπάς: «Είμαστε ικανοί για πολλά πράγματα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θεωρεί ότι η αυτή τη εθνική ομάδα μπορεί να γράψει ιστορία, όπως ανέφερε στη συνέντευξη τύπου μετά το 3-1 επί του Μεξικού.

«Έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι είμαστε ικανοί για πολλά πράγματα», είπε ο 27χρονος τενίστας. . «Είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις μέσα στο γήπεδο. Έχουμε παίξει πλέον σε μεγάλα γήπεδα μέσα στην Ελλάδα. Είχαμε στο πλάι μας πολύ κόσμο που μας έχει υποστηρίξει και το τένις γίνεται ένα μεγάλο άθλημα στη χώρα μας».

Και πρόσθεσε: «Για μένα είναι σημαντικό τα νέα παιδιά τα οποία έρχονται να το βλέπουν αυτό σαν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το άθλημά μας και θα ήθελα να δω τις επόμενες γενιές να γίνονται όλο και καλύτερες και φυσικά αν θέλουν βοήθεια από μένα είμαι πρόθυμος να τους βοηθήσω για να “χτίσουμε” τα επόμενα χρόνια μια δυνατή, ισχυρή ομάδα Davis Cup».

Στη συνέχεια εγκωμίασε τον Στέφανο Σακελλαρίδη, με τον οποίο πήρε τη νίκη στο διπλό. «Για τον Στέφανο είμαι πάρα πολύ περήφανος. Έδειξε υψηλά επίπεδα τένις κυρίως από τη θέση του σερβίς. Έχω να δω πολύ καιρό κάποιον να σερβίρει με αυτόν τον τρόπο, έχοντας παίξει πολλά διπλά στο tour. Θέλω να του δώσω να καταλάβει ότι το επίπεδό του είναι εκεί πέρα και έχει τα προσόντα και την ικανότητα να ανέβει ψηλά τόσο τενιστικά, όσο και από θέμα κατάταξης. Είμαι περήφανος που έχουμε έναν τέτοιο παίκτη δίπλα μας που μπορεί να συνεισφέρει με νίκες στα μεγάλα ματς, κυρίως εκεί που τον χρειαζόμαστε».

Για τη συνεργασία τους είπε: «Θέλω να πω για μια ακόμη φορά για τη συνέπεια που έδειξε ο Στέφανος στα service-games του κάτι που δεν είναι εύκολο. Εγώ ένιωθα πολύ ήρεμος και αποφασιστικός πάνω στο φιλέ όταν σέρβιρε. Το μοναδικό παράπονο που έχω είναι ότι θα μπορούσε να είναι πιο επιθετικός στο θέμα των επιστροφών. Είχαμε πολλές επιστροφές “ρηχές”, χωρίς δύναμη. Προσπάθησα κι εγώ να του δώσω κάποια βοήθεια. Τώρα, δεν ξέρω αν τον βοήθησα ή όχι, αλλά ψάχναμε συνεχώς λύσεις. Πιστεύω ότι αν ο Στέφανος βελτιώσει τις επιστροφές του και γίνει πιο επιθετικός παίρνοντας πιο νωρίς την μπάλα και να επιστρέφει πιο επιθετικά θεωρώ ότι αυτό θα είναι το δίδυμο της ομάδας για τα επόμενα χρόνια στο Davis Cup».

Ο Στέφανος στρέφει τώρα το βλέμμα του στο tour και συγκεκριμένα στο Ρότερνταμ: «Έρχονται πολύ γρήγορα αυτοί οι αγώνες. Αύριο θα είμαι στο Ρότερνταμ και υπάρχει πιθανότητα να παίξω την Τρίτη. Αυτή τη στιγμή όμως προτεραιότητά μου είναι αυτό το tie. Αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στο Ρότερνταμ και το Davis Cup, θα επέλεγα το Davis Cup. Το τένις είναι έτσι, είσαι συνεχώς στην κίνηση, κάθε βδομάδα σε μια διαφορετική χώρα. Αυτό το τουρνουά σημαίνει πολλά, είναι 500άρι, χρειάζομαι πόντους στην κατάσταση που βρίσκομαι τώρα με τη βαθμολογία και με τα ελάχιστα ματς που έχω κάνει. Aυτή τη στιγμή βλέπω τον εαυτό μου σε μια καλή κατεύθυνση».

Ο Σακελλαρίδης είπε: «Για μένα το ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω διπλό με τον Στέφανο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω το ότι τον είχα δίπλα μου για πρώτη φορά σε αγώνα, κατάλαβα πραγματικά το επίπεδο που μπορεί να παίξει ο Στέφανος. Όλο το παιχνίδι, από τα σερβίς του, τις επιστροφές, μέχρι το φιλέ, πολλές φορές σαν συμπαίκτης έμεινα σε ένα δέος. Βάσει χαρακτήρα χαίρομαι γιατί είδα πολλά κοινά στο πως λειτουργεί σαν παίκτης, ψάχνει πάντα την επιθετικότητα. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία».