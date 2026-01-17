Συνάντηση κορυφής στη Rod Laver Arena! (vids)

Ο κόσμος, φυσικά, γέμισε τις εξέδρες και θαύμασε τους Ρότζερ Φέντερερ/Άντρε Άγκασι και Πατ Ράφτερ/Λέιτον Χιούιτ σε μια πολύ ξεχωριστή αναμέτρηση.

Και έγινε ακόμα πιο ξεχωριστή, όταν μπήκε στο court η Άσλεϊ Μπάρτι για να αντικαταστήσει τον Άγκασι και να βοηθήσει τον Φέντερερ! Η ομάδα τους τελικά κέρδισε με 2-4, 4-2, 4-2, αλλά σίγουρα το σκορ έχει μικρή σημασία.

Το κοινό δεν διασκέδασε μόνο με το τενιστικό σόου, αλλά και με τις ατάκες των παικτών και κυρίως αυτές των Άγκασι και Φέντερερ. Ο Αμερικανός, μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει... bullying στον Ράφτερ για το forehand του!

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον αγώνα παρακολούθησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που τη Δευτέρα (19/1) κάνει πρεμιέρα στο Australian Open.

Η διοργάνωση ξεκινάει αύριο (18/1) και αυτό σίγουρα ήταν το καλύτερο «ορεκτικό»!

Federer 🤗 Djokovic What a great day to have eyes 🥹 pic.twitter.com/8Wf7t9IRr8

OHMYBARTY 😍 The best kind of surprise EVER - Ash Barty is in the house and on the court for the Opening Ceremony! @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/29aclyfpRM

Everyone disliked that.@rogerfederer's reaction to trying a two-handed backhand is gold 😂@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/DZgZNIwXCr