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Συνάντηση κορυφής στη Rod Laver Arena! (vids)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Tέσσερα+ένα πρώην Νο.1 βρέθηκαν μαζί στη Rod Laver Arena και με αυτό το εκπληκτικό ραντεβού έγινε η πρώτη ;ever τελετή έναρξης του Αustralian Open! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

Ο κόσμος, φυσικά, γέμισε τις εξέδρες και θαύμασε τους Ρότζερ Φέντερερ/Άντρε Άγκασι και Πατ Ράφτερ/Λέιτον Χιούιτ σε μια πολύ ξεχωριστή αναμέτρηση.

Και έγινε ακόμα πιο ξεχωριστή, όταν μπήκε στο court η Άσλεϊ Μπάρτι για να αντικαταστήσει τον Άγκασι και να βοηθήσει τον Φέντερερ! Η ομάδα τους τελικά κέρδισε με 2-4, 4-2, 4-2, αλλά σίγουρα το σκορ έχει μικρή σημασία.

Το κοινό δεν διασκέδασε μόνο με το τενιστικό σόου, αλλά και με τις ατάκες των παικτών και κυρίως αυτές των Άγκασι και Φέντερερ. Ο Αμερικανός, μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει... bullying στον Ράφτερ για το forehand του!

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον αγώνα παρακολούθησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που τη Δευτέρα (19/1) κάνει πρεμιέρα στο Australian Open.

Η διοργάνωση ξεκινάει αύριο (18/1) και αυτό σίγουρα ήταν το καλύτερο «ορεκτικό»!

Συνάντηση κορυφής στη Rod Laver Arena! (vids)