Επιστροφή Φέντερερ στη Μελβούρνη (vid)

Το Australian Open ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα σε μια νέα εποχή, καθιερώνοντας για πρώτη φορά μία επίσημη τελετή έναρξης. Η μεγάλη γιορτή θα στηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, παραμονή της έναρξης των αγώνων του κυρίως ταμπλό.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς θα είναι ο θρυλικός Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος έχει σηκώσει έξι φορές το τρόπαιο και θα έχει επιτέλους την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους πολυάριθμους Αυστραλούς θαυμαστές του.

Ο Φέντερερ θα μπει στο court για ένα μοναδικό «Battle of the World No.1s», παρέα με τον τέσσερις φορές πρωταθλητή του Australian Open Άντρε Αγκάσι και τους Αυστραλούς θρύλους Πατ Ράφτερ και Λέιτον Χιούιτ.

«Νιώθω σαν να έχει περάσει μια ζωή από τότε που ονόμασα το Australian Open “Happy Slam”, αλλά ακόμα χαμογελάω όταν θυμάμαι όλες τις στιγμές που έζησα εδώ», δήλωσε ο Ελβετός σούπερ σταρ. «Έχω νιώσει τόσα πολλά συναισθήματα στη Rod Laver Arena… τη χαρά να σηκώσω έξι φορές το τρόπαιο, την τιμή να παίζω μπροστά στον ίδιο τον Ροντ Λέιβερ, τις μεγάλες μάχες με τους κορυφαίους αντιπάλους μου, αλλά και την απίστευτη αγάπη του αυστραλιανού κοινού.

Η επιστροφή μου το 2017 για να κερδίσω το AO ήταν μία από τις πιο πολύτιμες αναμνήσεις Grand Slam που έχω. Και το να το ξαναπάρω το 2018 ήταν ένα ακόμη όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ανυπομονώ να επιστρέψω ξανά στην Αυστραλία και να ζήσω νέες, μοναδικές στιγμές με όλους τους Αυστραλούς φιλάθλους».

Ο διευθυντής του Australian Open, Κρεγκ Τάιλι, σχολίασε: «Είμαι ενθουσιασμένος που παρουσιάζουμε αυτή τη νέα, ξεχωριστή Opening Ceremony. Το Australian Open είναι γνωστό για την καινοτομία του, αλλά παράλληλα είμαστε και θεματοφύλακες μιας ιστορίας 120 χρόνων γεμάτης πρωταθλητές. Η πρώτη αυτή τελετή έναρξης θα σηματοδοτήσει με θεαματικό τρόπο την αρχή της νέας σεζόν. Ανυπομονώ να δω ξανά τον Ρότζερ στη Rod Laver Arena, μαζί με τους Αντρέ, Πατ και Λέιτον. Και είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι του τένις σε όλη την Αυστραλία θα ανυπομονούν το ίδιο για αυτή τη στιγμή».

Το Australian Open είναι το πρώτο Grand Slam της σεζόν και θα διεξαχθεί από τις 18 Ιανουαρίου ως την 1η Φεβρουαρίου.