Aντίστροφη μέτρηση για τη μάχη με τη Βραζιλία

Το πρωί της Παρασκευής (12/9) θα μάθουμε ποιοι θα μπουν πρώτοι στο court του Stadion Sports Center για την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Βραζιλία στο World Group I του Davis Cup.

Η κλήρωση θα αρχίσει στις 11.30 και θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, την πρώτη μέρα θα μονομαχήσουν Σακελλαρίδης-Φονσέκα και Τσιτσιπάς-Γουίλντ, με το πρώτο ματς (που θα βγει με την κλήρωση) να διεξάγεται στις 18.00 (Cosmote Sport 6).

Την Κυριακή στις 17.00 θα γίνει το διπλό και θα ακολουθήσουν οι μονομαχίες των δύο Νο.1 και των δύο Νο.2. Όλα, βέβαια, θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του tie, καθώς αν κριθεί νωρίτερα μπορεί να γίνουν μόνο δύο αγώνες ή/και να αλλάξουν τα ζευγάρια.

Πέρα από τους δύο Στέφανους, στην ελληνική αποστολή είναι οι Πέτρος Τσιτσιπάς, Αριστοτέλης Θάνος και Γιάννης Ξυλάς. Αρχηγός είναι ο Απόστολος Τσιτσιπάς.

Η Βραζιλία έχει ταξιδέψει στην Αθήνα με τους Ζοάο Φονσέκα, Τιάγκο Γουίλντ, Μαρσέλο Μέλο, Ραφαέλ Μάτος και Ματέους Πουτσινέλι. Αρχηγός είναι ο Ζάιμε Ορσίνς.

Η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες θα περάσει στους qualifiers, που θα διεκδικήσουν από τον Φεβρουάριο την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup. Η ηττημένη θα παίξει στα πλέι οφ του World Group I .

Η διάθεση των εισιτηρίων για το διήμερο συνεχίζεται μέσω του more.com.