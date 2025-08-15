Στα ημιτελικά του Σινσινάτι η Σβιόντεκ (vid)

Η Ίγκα Σβιόντεκ εξασφάλισε με άνεση την πρόκριση στα ημιτελικά του Cincinnati Open, κερδίζοντας την Άννα Καλίνσκαγια με 6-3, 6-4 στο πρώτο ματς της ημέρας.

Η 24χρονη Πολωνή, Νο.3 στον κόσμο και στο ταμπλό, μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, έκανε γρήγορα το πρώτο break και προηγήθηκε με 4-1 στο 1ο σετ. Παρά το χαμένο διπλό set point για το 6-2 και μια στιγμή πίεσης στο σερβίς της, κράτησε τον έλεγχο και έκλεισε το σετ με 6-3.

Στο 2ο σετ, οι δύο τενίστριες αντάλλαξαν νωρίς break, όμως η Σβιόντεκ πήρε ξανά προβάδισμα στο 7ο game (4-3) και δεν το έχασε μέχρι το τέλος. Στο 9ο game η Καλίνσκαγια έσβησε τέσσερα match points, αλλά η Πολωνή ολοκλήρωσε τη νίκη στο σερβίς της στο επόμενο game.

Semifinal number 3 in Cincy 🔜@iga_swiatek books her place with a 6-3, 6-4 win against Kalinskaya.#CincyTennis pic.twitter.com/kqXLBmWfw7 — wta (@WTA) August 15, 2025

Η κάτοχος έξι Grand Slam τίτλων δείχνει σε εξαιρετική φόρμα, λίγες μέρες πριν το US Open, έχοντας ήδη κατακτήσει το Wimbledon. Στον ημιτελικό θα βρει απέναντί της μία εκ των Αρίνα Σαμπαλένκα ή Ελένα Ριμπάκινα.