Με Αλιασίμ ο Τσιτσιπάς, αν περάσει στους «16» (vid)

Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του Cincinnati Open και περιμένει εκεί Στέφανο Τσιτσιπά ή Μπενζαμέν Μπονζί.

Ο 25χρονος Καναδός (Νο.28), πάντως, δεν έπαιξε ολοκληρωμένο αγώνα, καθώς ο Αρτούρ Ριντερκνές εγκατέλειψε στο δεύτερο σετ, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 7-6(4), 4-2.

Ο 30χρονος Γάλλος, όπως και πολλοί άλλοι παίκτες αυτή την εβδομάδα, επηρεάστηκε από την έντονη ζέστη και υγρασία στο Σινσινάτι, με συνέπεια να καταρρεύσει στο πίσω μέρος του court και να δεχτεί ιατρική βοήθεια. Επέστρεψε στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο, αλλά άντεξε μόνο δύο γκέιμ, πριν αποφασίσει να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Tσιτσιπάς και Μπονζί θα αναμετρηθούν περίπου στις 21.30-22.00 (Cosmote Sport 6).