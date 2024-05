Στο ύψος του ο Τσιτσιπάς, καθάρισε στα δύο σετ

Αποφεύγοντας τα... μπλεξίματα στο δεύτερο σετ, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε τη νίκη επί του 28χρονου Βρετανού (Νο.30) με 6-2, 7-6(1) σε 91 λεπτά και θα συναντήσει στον τέταρτο γύρο τον Άλεξ Ντε Μινόρ, Νο.11 στον κόσμο.

Ο Στεφ ήταν άψογος στο πρώτο σετ και όλα έδειχναν ότι θα έφτανε σε μια άνετη επικράτηση, ωστόσο έχασε λίγο τον ρυθμό του στο δεύτερο και έδωσε... δικαιώματα στον αριστερόχειρα αντίπαλό του, που ανέβασε την απόδοσή του και άρχισε να πιστεύει σε κάτι καλό!

Τα πάντα κρίθηκαν τελικά σε τάι μπρέικ και εκεί ο Στέφανος έγινε ξανά... ο Στέφανος και αποκατέστησε την τάξη, φτάνοντας σε μια σημαντική νίκη, χωρίς να αγχωθεί σε τρίτο σετ.

Όπως, μάλιστα, έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη Ρώμη, φαίνεται ότι έχει καλή ευκαιρία να προχωρήσει βαθιά στη διοργάνωση και, γιατί όχι, να κυνηγήσει άλλον έναν τίτλο στο χώμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό ρεκόρ του στην επιφάνεια είναι πλέον 12-2!

Σε αντίθεση, λοιπόν, με τον πρώτου του αγώνα στη Ρώμη, ο Τσιτσιπάς μπήκε πολύ δυνατά στο court και προηγήθηκε με 5-1, έχοντας σημειώσει δύο διαδοχικά μπρέικ. Ο Νόρι, που είχε πολλά προβλήματα με το backhand και το δεύτερο σερβίς του, έμεινε προσωρινά «ζωντανός» στο σετ, όμως ο Στεφ «έγραψε» το 1-0 στο σερβίς του, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα.

Μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ, παίρνοντας κεφάλι με 2-0, όμως ο Νόρι άρχισε σιγά-σιγά να γίνεται πιο απειλητικός, εκμεταλλευόμενος και την πτώση στην απόδοση του Στέφανου. Πήρε πίσω το μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ με το μοναδικό μπρέικ πόιντ του στον αγώνα και κράτησε μέχρι το τέλος, για να οδηγηθούν οι δύο παίκτες στο τάι μπρέικ.

Εκεί, ωστόσο, ο Τσιτσιπάς δεν είχε όρεξη για αστεία και... γυρνώντας τον διακόπτη, ισοπέδωσε τον αντίπαλό του και έκλεισε το ραντεβού με τον Ντε Μινόρ.

Roaring into the last 16 ⚡️@steftsitsipas in fine form as he overcomes Norrie 6-2 7-6 at the @InteBNLdItalia#IBI24 pic.twitter.com/84Am2WGeMo