Σταθερά στις… ράγες η Μαρία! (vids)

Ψυχάρα η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.7), λύγισε την 28χρονη Γαλλίδα (Νο.5) με 6-2, 6-7(5), 7-6(5) σε 2 ώρες και 41 λεπτά και θα διεκδικήσει αύριο (17/2, 15.30) κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.4) την πρόκριση στον όγδοο τελικό της καριέρας της!

Σε άλλες περιπτώσεις την έχουμε δει να... τα χάνει όταν πλησιάζει προς τη γραμμή του τερματισμού, όμως αυτή τη φορά έδειξε χαρακτήρα πρωταθλήτριας!

Άντεξε στην αντεπίθεση μιας εξαιρετικής αντιπάλου και καθάρισε τον αγώνα όταν οι μπάλες ήταν πολύ βαριές και για τις δύο, δηλαδή στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ. Όλα αυτά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες (δυνατός αέρας)!

Είναι μια νίκη που θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μιας νέας... ιστορίας στην καριέρα της, καθώς ο τρόπος που διαχειρίστηκε το ματς όταν άρχισε να «στραβώνει» δείχνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Το ίδιο και ο τρόπος που διαχειρίστηκε τη «σκληρή» ήττα από την Πέτρα Μάρτιτς στο Λινζ, λίγο πριν ξεκινήσει την προσπάθειά της στην Ντόχα!

Όπως έκανε και στα δύο προηγούμενα ματς της στο Κατάρ (Ζενγκ, Αλεξαντρόβα), η Μαρία ξεκίνησε πολύ δυνατά τον αγώνα και με δύο μπρέικ πέρασε μπροστά με 4-1. Σερβίροντας εξαιρετικά μέχρι το τέλος, εκμεταλλεύτηκε το τρίτο σετ πόιντ της στο 5-2 και «έγραψε» το 1-0, δείχνοντας έτοιμη να σταματήσει το αρνητικό της σερί κόντρα στην Γκαρσιά (0-3).

Στο δεύτερο σετ, όμως, η Γαλλίδα ισορρόπησε τον αγώνα και, μάλιστα, απείλησε τρεις φορές με μπρέικ, η μία από τις οποίες ήταν και σετ πόιντ (στο 4-5). Η Μαρία, ωστόσο, αντέδρασε εξαιρετικά, βρήκε το σερβίς της την κατάλληλη στιγμή και κατάφερε να μείνει όρθια.

Θα μπορούσε, μάλιστα, να έχει άλλη εξέλιξη ο αγώνας, αν εκμεταλλευόταν το μπρέικ πόιντ της στο 5-5, όμως δεν είχε απάντηση στην επίθεση της Γκαρσιά.

Το σετ κρίθηκε τελικά στο τάι μπρέικ, όπου μετά από μια πρώτη ανταλλαγή μπρέικ η Μαρία πέρασε μπροστά με 5-4 και είχε την ευκαιρία να καθαρίσει με το σερβίς της. Η Γκαρσιά, ωστόσο, έβγαλε δύο μεγάλες επιστροφές και τελικά εκμεταλλεύτηκε το πρώτο της σετ πόιντ για να φέρει το ματς στα ίσα.

Τα πάντα, λοιπόν, ξεκαθάρισαν στο τρίτο σετ, όπου οι δύο παίκτριες σέρβιραν καλά, ακόμα και υπό πίεση, οπότε δεν υπήρχε άλλος... δρόμος. Οδηγήθηκαν ξανά σε τάι μπρέικ, με την Γκαρσιά να προηγείται δύο φορές με μίνι μπρέικ (0-1, 1-3) και τη Μαρία να βρίσκει ισάριθμες απαντήσεις.

Η Γαλλίδα, όμως, ήταν αυτή που λύγισε στο φινάλε, καθώς έχασε το σερβίς της με αβίαστο λάθος και η Μαρία βρέθηκε με δύο ματς πόιντ. Η Γκαρσιά έσβησε το πρώτο με άσο, αλλά η Μαρία έβγαλε καλό δεύτερο σερβίς στη συνέχεια και τελείωσε τον αγώνα με winner!

Κόντρα στην Πεγκούλα το ρεκόρ της είναι 4-2 και την είχε νικήσει και πέρυσι σε αυτή τη διοργάνωση (6-4, 7-5). Η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν στο WTA Finals, όπου η Μαρία είχε επικρατήσει με 7-6(6), 7-6(4), λίγες μέρες μετά την ήττα της στον τελικό της Γουαδαλαχάρα (6-2, 6-3).

NERVES OF STEEL ⚔️@mariasakkari sets up a last four showdown against Pegula with a 6-2, 6-7(5), 7-6(5) victory over Garcia!#QatarTennis pic.twitter.com/w9Kgh11jyU