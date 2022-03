Ο Έλον Μασκ σκέφτεται να δημιουργήσει ένα νέο Twitter

Σε tweet του αναφέρει: «Δεδομένου ότι το Twitter χρησιμεύει ως ο de facto δημόσιος χώρος, η μη τήρηση των αρχών της ελευθερίας του λόγου υπονομεύει θεμελιωδώς τη δημοκρατία»

Μάλιστα, έθεσε το ερώτημα στους ακολούθους του πως εάν υπάρχει η ανάγκη για νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει το CNNi, σε συμφωνία που είχε γίνει το 2018 με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Μασκ πρέπει να παίρνει προέγκριση από άλλα στελέχη της Tesla πριν δημοσιεύσει tweets για την εταιρεία.

Ο ίδιος επιδιώκει να τερματιστεί η εποπτεία των αναρτήσεων του, ενώ ζητά από το δικαστήριο να μπλοκάρει κλήτευση της ρυθμιστικής αρχής για έγγραφα που αφορούν την εξέταση των μηνυμάτων του.

Τον Νοέμβριο, ο Μασκ ρώτησε τους ακολούθους του στο Twitter εάν έπρεπε να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla. Η εταιρεία έλαβε κλήτευση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επειδή το τουιτάρισμα αυτό επέφερε πώληση μετοχών.

Πάντως, εάν προχωρήσει στη δημιουργία μιας δικής του πλατφόρμας, το όνομα του Μασκ θα συμπεριληφθεί σε μια λίστα δημοσίων προσώπων και εταιρειών τεχνολογίας που εγκαταλείπουν τα δίκτυα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργούν τις δικές τους πλατφόρμες, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία του λόγου.

