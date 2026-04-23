Δεύτερη σε μετάλλια η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό ITF στο Ηράκλειο

Η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε δυναμική εμφάνιση τη δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Taekwon-Do ITF 2026, που φιλοξενείται στο Ηράκλειο Κρήτης, καταφέρνοντας να ανέβει στη δεύτερη θέση της συνολικής κατάταξης, ξεπερνώντας την Ουκρανία.

Στην κορυφή βρίσκεται η Ρωσία με 44 μετάλλια, εκ των οποίων τα 20 είναι χρυσά. Η Ελλάδα ακολουθεί με συνολικά 48 μετάλλια, έχοντας κατακτήσει 12 χρυσά, ενώ η Ουκρανία βρίσκεται τρίτη με 45 μετάλλια και επίσης 12 χρυσά.

Την πρώτη τετράδα συμπληρώνει η Τσεχία με 25 μετάλλια, εκ των οποίων τα 5 χρυσά.

Οι ελληνικές διακρίσεις

Χρυσά μετάλλια

Λειβαδιώτου Παρασκευή Τουλ 2 Νταν Γυναικών

Τσαταλμπασίδου Ελένη Τουλ 4 Νταν Γυναικών

Νικολαΐδης Ελευθέριος Μάχη -71kg Ανδρών Βετεράνων Silver

Ομαδικό Τουλ Ανδρών Βετεράνων Silver

Ομαδικό Τουλ Ανδρών Βετεράνων Gold

Ασημένια μετάλλια

Καρυοφυλλίδου Χριστίνα Τουλ 1 Νταν Γυναικών

Αρχιπώβ Μιχαήλ Τουλ 1 Νταν Ανδρών

Μαρούλη Ελένη Τουλ 4 Νταν Γυναικών

Χάλκινα μετάλλια

Χατζέλης Αθανάσιος Τουλ 4 Νταν Ανδρών

Ακαλίδης Γεώργιος Τουλ 3 Νταν Ανδρών

Πεχλιβανίδης Νικήτας Τουλ 2 Νταν Ανδρών

Παπαδιώτη Αικατερίνη Τουλ 3 Νταν Γυναικών

Σιούτα Μαρία Τουλ 3 Νταν Γυναικών

Θωμάς Σπυρίδων Τουλ 1 Νταν Ανδρών

5η θέση