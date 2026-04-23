Δεύτερη σε μετάλλια η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό ITF στο Ηράκλειο

Στην κορυφή βρίσκεται η Ρωσία με 44 μετάλλια, εκ των οποίων τα 20 είναι χρυσά. Η Ελλάδα ακολουθεί με συνολικά 48 μετάλλια, έχοντας κατακτήσει 12 χρυσά, ενώ η Ουκρανία βρίσκεται τρίτη με 45 μετάλλια και επίσης 12 χρυσά.
Την πρώτη τετράδα συμπληρώνει η Τσεχία με 25 μετάλλια, εκ των οποίων τα 5 χρυσά.
Οι ελληνικές διακρίσεις
Χρυσά μετάλλια
- Λειβαδιώτου Παρασκευή Τουλ 2 Νταν Γυναικών
- Τσαταλμπασίδου Ελένη Τουλ 4 Νταν Γυναικών
- Νικολαΐδης Ελευθέριος Μάχη -71kg Ανδρών Βετεράνων Silver
- Ομαδικό Τουλ Ανδρών Βετεράνων Silver
- Ομαδικό Τουλ Ανδρών Βετεράνων Gold
Ασημένια μετάλλια
- Καρυοφυλλίδου Χριστίνα Τουλ 1 Νταν Γυναικών
- Αρχιπώβ Μιχαήλ Τουλ 1 Νταν Ανδρών
- Μαρούλη Ελένη Τουλ 4 Νταν Γυναικών
Χάλκινα μετάλλια
- Χατζέλης Αθανάσιος Τουλ 4 Νταν Ανδρών
- Ακαλίδης Γεώργιος Τουλ 3 Νταν Ανδρών
- Πεχλιβανίδης Νικήτας Τουλ 2 Νταν Ανδρών
- Παπαδιώτη Αικατερίνη Τουλ 3 Νταν Γυναικών
- Σιούτα Μαρία Τουλ 3 Νταν Γυναικών
- Θωμάς Σπυρίδων Τουλ 1 Νταν Ανδρών
5η θέση
- Βέτσικας Δημήτριος Τουλ 3 Νταν Ανδρών
- Αναστασίου-Τατσή Χριστίνα Τουλ 1 Νταν Γυναικών