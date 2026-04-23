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Δεύτερη σε μετάλλια η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό ITF στο Ηράκλειο

Ταεκβοντό
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Η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε δυναμική εμφάνιση τη δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Taekwon-Do ITF 2026, που φιλοξενείται στο Ηράκλειο Κρήτης, καταφέρνοντας να ανέβει στη δεύτερη θέση της συνολικής κατάταξης, ξεπερνώντας την Ουκρανία.

Στην κορυφή βρίσκεται η Ρωσία με 44 μετάλλια, εκ των οποίων τα 20 είναι χρυσά. Η Ελλάδα ακολουθεί με συνολικά 48 μετάλλια, έχοντας κατακτήσει 12 χρυσά, ενώ η Ουκρανία βρίσκεται τρίτη με 45 μετάλλια και επίσης 12 χρυσά.

Την πρώτη τετράδα συμπληρώνει η Τσεχία με 25 μετάλλια, εκ των οποίων τα 5 χρυσά.

Οι ελληνικές διακρίσεις

Χρυσά μετάλλια

  • Λειβαδιώτου Παρασκευή Τουλ 2 Νταν Γυναικών
  • Τσαταλμπασίδου Ελένη Τουλ 4 Νταν Γυναικών
  • Νικολαΐδης Ελευθέριος Μάχη -71kg Ανδρών Βετεράνων Silver
  • Ομαδικό Τουλ Ανδρών Βετεράνων Silver
  • Ομαδικό Τουλ Ανδρών Βετεράνων Gold

Ασημένια μετάλλια

  • Καρυοφυλλίδου Χριστίνα Τουλ 1 Νταν Γυναικών
  • Αρχιπώβ Μιχαήλ Τουλ 1 Νταν Ανδρών
  • Μαρούλη Ελένη Τουλ 4 Νταν Γυναικών

Χάλκινα μετάλλια

  • Χατζέλης Αθανάσιος Τουλ 4 Νταν Ανδρών
  • Ακαλίδης Γεώργιος Τουλ 3 Νταν Ανδρών
  • Πεχλιβανίδης Νικήτας Τουλ 2 Νταν Ανδρών
  • Παπαδιώτη Αικατερίνη Τουλ 3 Νταν Γυναικών
  • Σιούτα Μαρία Τουλ 3 Νταν Γυναικών
  • Θωμάς Σπυρίδων Τουλ 1 Νταν Ανδρών

5η θέση

  • Βέτσικας Δημήτριος Τουλ 3 Νταν Ανδρών
  • Αναστασίου-Τατσή Χριστίνα Τουλ 1 Νταν Γυναικών
Δεύτερη σε μετάλλια η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό ITF στο Ηράκλειο