Αήττητη για 15 ματς με την Κάλιαρι η Μίλαν, δυνατή αμυντικά η Βαγιεκάνο

Στον πρώτο αγώνα της Serie A για το 2026, η 14η Κάλιαρι υποδέχεται τη 2η Μίλαν, με τις δύο ομάδες να έχουν συγκεντρώσει από 4 βαθμούς στα δύο τελευταία τους παιχνίδια. Βαγιεκάνο εναντίον Χετάφε για τη 18η αγωνιστική της La Liga, ομάδες που χωρίζουν δύο βαθμοί.

Τα 5 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στην Κάλιαρι και τη Μίλαν και στις δύο έδρες είχαν γκολ/γκολ. Οι 4 έγιναν και Over.

Με την εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Τορίνο έκλεισε τον παλιό τον χρόνο η Κάλιαρι, ανατρέποντας το γκολ που είχε δεχτεί στο 28’ με τα τέρματα των Πράτι (45’) και Κίλικσοϊ (66’). Είναι η τρίτη διαδοχική της σεζόν στην ανώτατη ποδοσφαιρική κατηγορία της Ιταλίας, έχοντας τερματίσει στην τελευταία πεντάδα στις δύο προηγούμενες χρονιές. Έχει να πλασαριστεί στην πρώτη δεκάδα της Serie A εδώ και μία 15ετία. Απών είναι ο 27χρονος μέσος Φολορούνσο (1 γκολ). Η Μίλαν ολοκλήρωσε επίσης με τρίποντο το 2025, με το 3-0 επί της Βερόνα, με τα γκολ να σημειώνονται από το 45’ έως το 53’. Δέκα μέρες νωρίτερα είχε ηττηθεί στη Σαουδική Αραβία από τη Νάπολι στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ιταλίας (2-0). Η ήττα από την Κρεμονέζε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι η μοναδική της έως τώρα στη λίγκα. Συνεχίζει εκτός ο Μεξικανός μέσος Χιμένεθ. Η Μίλαν είναι αήττητη (11 νίκες) εδώ και 15 ματς απέναντι στην Κάλιαρι. Το γκολ/γκολ επιβεβαιώθηκε σε 6/7 τελευταία ματς της γηπεδούχου και το combo σε συνδυασμό με τη νίκη της ομάδας του Αλέγκρι προσφέρεται σε υψηλές αποδόσεις.

Επτά διαδοχικά Under και 6/7 N/G ανάμεσα στη Βαγιεκάνο και τη Χετάφε. Η Βαγιεκάνο έκλεισε το προηγούμενο έτος με την ήττα 4-0 από την Έλτσε, όμως τρεις μέρες νωρίτερα είχε επικρατήσει 3-0 εντός έδρας της Ντρίτα από το Κόσοβο και προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Κόνφερενς Λιγκ. Στο πρωτάθλημα εμφανίζει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση επιθετικά, έχει όμως και καλή άμυνα, με μόλις 20 γκολ παθητικό σε 17 παιχνίδια, όσα έχει δεχτεί και η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα. Απών ο επιθετικός Ντε Φρούτος (6 γκολ), τιμωρημένος ο μέσος Ουνάι Λόπεθ. Εκτός και οι διεθνείς μέσοι Ντέκα (Αγκόλα), Σις (Σενεγάλη). Με το εις βάρος 4-0 έκλεισε τη χρονιά και η Χετάφε, από την Μπέτις. Τρία 24ωρα νωρίτερα είχε χάσει και από την Μπούργος, 3-1, μένοντας έτσι εκτός συνέχειας Κόπα Ντελ Ρέι. Εκτός οι αμυντικοί Άμπκαρ και Νταβίντσι.

Ο άσος της αήττητης γηπεδούχου στα 9 τελευταία με την αποψινή της αντίπαλο σε συνδυασμό με το Under 2,5 σχηματίζουν μία αξιόλογη απόδοση.

229. ΚΑΛΙΑΡΙ - ΜΙΛΑΝ 2&G 3,75

230. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΧΕΤΑΦΕ 1&U 2,5 3,10

