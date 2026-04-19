Θετικό ντεμπούτο στον ανοιχτό στίβο για τη Στεφανίδη

Η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε την πρώτη της εμφάνιση για το 2026 στον ανοιχτό στίβο, δείχνοντας ότι επανέρχεται σταδιακά σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Στο μίτινγκ του Λονγκ Μπιτς στην Καλιφόρνια κατέλαβε την τρίτη θέση, ξεπερνώντας τα 4.37μ., ενώ στη συνέχεια δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 4.47μ.

Η Ολυμπιονίκης του 2016 ξεκίνησε τον αγώνα της από τα 4.07μ. και πέρασε με άνεση τόσο αυτό το ύψος όσο και τα 4.22μ. Χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για τα 4.37μ., δείχνοντας όμως καλό ρυθμό, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουν περάσει περίπου 9,5 μήνες από τη γέννηση του παιδιού της. Στη χειμερινή περίοδο είχε συμμετάσχει σε τέσσερις αγώνες, με καλύτερη επίδοση τα 4.15μ.

Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και η Ηλιάνα Τριανταφύλλου, η οποία κατέλαβε την 7η θέση με άλμα στα 4.22μ., ενώ επιχείρησε και στα 4.37μ. χωρίς επιτυχία. Την πρώτη θέση πήρε η νεαρή Αμερικανίδα Μέισον Μάινερσχάγκεν με 4.57μ.

Από την άλλη πλευρά, η Σταματία Σκαρβέλη πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στη θερινή σεζόν σε αγώνα στο Σαν Αντόνιο (Mount SAC Relays), όπου κατετάγη τέταρτη στη σφυροβολία με καλύτερη βολή στα 66.16μ., σε έναν αγώνα όπου δεν βρήκε πλήρως τον ρυθμό της.

Σημαντική παρουσία είχε και ο Γιώργος Φρανκς στα 400μ. στο Γκέινσβιλ, τερματίζοντας σε 45.64. Η επίδοσή του δείχνει ότι μπορεί να πλησιάσει - ή και να απειλήσει - το πανελλήνιο ρεκόρ των 45.11 του Δημήτρης Ρέγας που κρατά από το 2006.

Στον ίδιο αγώνα, η Αναστασία Ρέτσα ξεπέρασε τα 3.95μ. στο επί κοντώ, ενώ ο Παύλος Τζαμτζής βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ στη σφυροβολία φτάνοντας τα 65.53μ. Αντίθετα, ο Άγγελος Μαντζουράνης δεν είχε έγκυρη προσπάθεια.

Τέλος, στο Χιούστον, ο Αντρέα Μίτα ξεπέρασε τα 2.16μ. στο άλμα εις ύψος.