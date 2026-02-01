Επέστρεψε στην αγωνιστική δράση η Στεφανίδη

Μετά από απουσία περίπου 2,5 ετών, η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, κάνοντας την πρεμιέρα της για το 2026 στα Millrose Games στη Νέα Υόρκη.

Στην πρώτη της εμφάνιση μετά τη μητρότητα, η 36χρονη πρωταθλήτρια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4.10 μ., δεν κατάφερε όμως να υπερβεί τα 4.20 μ. και κατέλαβε την 6η θέση.

Η τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί ήταν στις 8 Σεπτεμβρίου 2024 στη Γερμανία, όταν είχε σημειώσει άλμα στα 4.23 μ. Ακολούθησε μια μακρά περίοδος αποχής, συνολικά 511 ημέρες μακριά από τα στάδια, η μεγαλύτερη διακοπή σε μια καριέρα που μετρά συνεχόμενες συμμετοχές από το 2002.

Παρότι ο λόγος της απουσίας της ήταν το πιο ευχάριστο γεγονός της ζωής της, η επιστροφή συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση, προσμονή και δίψα για αγώνες. Η Στεφανίδη, με την εμπειρία, τον αγωνιστικό χαρακτήρα και το υψηλό επίπεδο που τη διακρίνει, βλέπει αυτή την επανεμφάνιση ως το πρώτο βήμα για νέους στόχους.

Όπως έχει δηλώσει, ένας από τους μεγάλους στόχους που θα ήθελε να κυνηγήσει είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.