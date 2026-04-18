Εξασφάλισε θέση στην τετράδα ο Άλιμος

Σημαντική εντός έδρας νίκη πέτυχε ο Άλιμος ΝΑΣ Betsson, που λύγισε τον Εθνικό Πειραιά με 9-7 για την 21η αγωνιστική της Waterpolo League Γυναικών, εξασφαλίζοντας θέση στην πρώτη τετράδα.

Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη έφτασε τους 43 βαθμούς, όσους και ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair, ωστόσο βρίσκεται στην 4η θέση λόγω μειονεκτήματος στην ισοβαθμία. Η τελική κατάταξη θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική, όπου ο Άλιμος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον ΓΣ Ηλιούπολης, ενώ η Γλυφάδα θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ Domus Ergo.

Ο Εθνικός, από την άλλη, παρέμεινε στους 36 βαθμούς και συνεχίζει από την 7η θέση της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχες είχαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να βρεθούν ποτέ πίσω στο σκορ, χτίζοντας διαφορές που έφτασαν ακόμη και τα τρία τέρματα. Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Βαν ντερ Βέιντεν, η οποία σημείωσε πέντε γκολ και οδήγησε επιθετικά την ομάδα της στη νίκη.

Οκτάλεπτα: 3-1, 1-3, 3-1, 2-2

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.