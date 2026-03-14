Επιστροφή στις νίκες για τη Βουλιαγμένη

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα στη Waterpolo League ανδρών, επικρατώντας εκτός έδρας του ΓΣ Περιστερίου Mediterranean College με 15-5, για την 4η αγωνιστική της Β’ φάσης (Β1 Όμιλος).

Με αυτό το αποτέλεσμα ο ΝΟΒ άφησε πίσω του τις δύο διαδοχικές ήττες στη Β’ φάση και επέστρεψε δυναμικά στις επιτυχίες.

Στο κολυμβητήριο της Χωράφας, το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 3-3, καθώς το Περιστέρι κατάφερε να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα την επιθετική παραγωγή των φιλοξενούμενων.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο οκτάλεπτο. Η ομάδα του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς ανέβασε σημαντικά την απόδοσή της στην άμυνα και με ένα σερί 4-0 πήρε σαφές προβάδισμα, πηγαίνοντας στο ημίχρονο μπροστά με 7-3.

Στην επανάληψη η Βουλιαγμένη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Με σταθερή αμυντική λειτουργία και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, αύξησε τη διαφορά στους έξι πόντους (4-10) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το τελευταίο οκτάλεπτο είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού το Περιστέρι δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να σκοράρουν και διεύρυναν ακόμη περισσότερο το προβάδισμά τους, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 15-5.

Πρώτος σκόρερ για τη Βουλιαγμένη ήταν ο Χαράλαμπος Τρούλος, ο οποίος σημείωσε τρία τέρματα.

Οκτάλεπτα: 3-3, 0-4, 1-3, 1-5

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.