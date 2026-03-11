Σημαντική νίκη του Υδραϊκού και «βήμα» για τα play in

Ένα καθοριστικό αποτέλεσμα στη μάχη για τις δύο προνομιούχες θέσεις του Β2 Ομίλου της Waterpolo League πέτυχε ο Υδραϊκός το απόγευμα της Τετάρτης (11/3).

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη επικράτησε του Εθνικού με σκορ 14-9 στο κολυμβητήριο του Πειραιά, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Β΄ Φάσης του πρωταθλήματος.

Με αυτή τη νίκη ο Υδραϊκός έφτασε τους 27 βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον ΑΝΟ Γλυφάδας. Αντίθετα, η ομάδα του Φάνη Κουντουδιού γνώρισε τη δεύτερη ήττα της σε τρία παιχνίδια στη Β΄ Φάση και παρέμεινε στην τέταρτη θέση με 18 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς τον έλεγχο. Με τους Αντζιτς και Καλαϊτζή να σημειώνουν από τέσσερα γκολ ο καθένας, ο Υδραϊκός προηγήθηκε 6-1 στις αρχές της δεύτερης περιόδου και κράτησε σταθερά τη διαφορά των πέντε τερμάτων μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης.

Οκτάλεπτα: 1-5, 1-2, 4-4, 3-3

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.