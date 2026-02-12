Σπουδαίος Παναθηναϊκός νίκησε την Βουλιαγμένη και προκρίθηκε στους «16» της Ευρώπης

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Βουλιαγμένης με 12-14 και προκρίθηκε στους «16» του Eurocup.

Συνεχίζει το Ευρωπαϊκό του ταξίδι ο Παναθηναϊκός, καθώς νίκησε με 12-14 εκτός έδρας την Βουλιαγμένη και βρίσκεται στις 16 καλύτερες ομάδες του Eurocup.

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του αγώνα με την Βουλιαγμένη να έχει οριακό προβάδισμα, με το πρώτο οκτάλεπτο να λήγει 4-3 υπέρ των γηπεδούχων.

Η Βουλιαγμένη διεύρυνε το υπέρ της σκορ στους 2 (5-3), αλλά ο Παναθηναϊκός με σερί 3-0 πέρασε μπροστά στο σκορ (6-7) με γκολ του Παπασηφάκη και τους «πράσινους» να είναι μπροστά στην λήξη της δεύτερης περιόδου (7-8).

«Αγριεμένος» Παναθηναϊκός στο τρίτο οκτάλεπτο. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη με άμυνες για σεμινάριο και με νέο σερί 3-0, διεύρυνε το προβάδισμα της στους τέσσερις (7-11). Η Βουλιαγμένη με γκολ του Τόττη έκανε το 8-11, το οποίο ήταν και το σκορ της περιόδου.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο οι φιλοξενούμενοι έκαναν διαχείριση του προβαδίσματος τους. Η Βουλιαγμένη έφερε την απόσταση στο 1 τέρμα (12-13) ύστερα από γκολ του Χατζή, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν πτοήθηκε και με γκολ του Χαλυβόπουλου διαμόρφωσε το τελικό 12-14, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-5, 1-3, 4-3.

ΝΟ Βουλιαγμένης (Βλάντο Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 3, Αλμύρας, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 3, Πατσιλινάκος, Καστρινάκης, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 3, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης.

Παναθηναϊκός ΑΟ (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 1, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.