Ημέρα Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ - Υπογραφή συμβολαίου και πρώτη προπόνηση

Ημέρα Αλέσιο Λίσι σήμερα (22/6) στον ΠΑΟΚ, καθώς το πρωί θα ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Δικεφάλου.

Ο 40χρονος Ιταλός βρίσκεται από χθες (21/6) το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει τα ηνία του ΠΑΟΚ για την επόμενη διετία.

Σήμερα (22/6) το πρωί θα βρεθεί στα γραφεία του γηπέδου της Τούμπας για το τυπικό σκέλος της συμφωνίας, ενώ το απόγευμα (19:00) έχει προγραμματιστεί η πρώτη φετινή προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Εκεί, θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές του, καθώς χθες λίγο μετά την άφιξή του βρέθηκε στο Μακεδονία Παλάς, όπου δείπνησε μαζί με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια, συζητώντας τα ζητήματα του Δικεφάλου, τα οποία «τρέχουν».