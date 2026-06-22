Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Στο σημερινό Center Fox η εποχή Ζοτς στον Παναθηναϊκό, Τσάπρας & Πένια στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ με Λίσι & οι επόμενοι στον Ολυμπιακό 22-06-2026 09:55 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου την επιστροφή του "βασιλιά" Ζοτς στον Παναθηναϊκό, οι προσθήκες Τσάπρα και Πένια στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ στην εποχή Λϊσι και οι Κάρμο-Στάνιτς-Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό. Παρακολουθείστε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Θέλει ομάδα-φαβορί για την Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς περιμένει το σωστό νεύμα menshouse.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Το έλεγαν, αλλά κανείς δεν τους πίστευε: Μεγάλη έκπληξη με τη Λένα Φλυτζάνη στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Ο “Κρέσπο” και ο “Σορλέν” φωτογραφίζουν την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ! menshouse.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Στο σημερινό Center Fox η εποχή Ζοτς στον Παναθηναϊκό, Τσάπρας & Πένια στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ με Λίσι & οι επόμενοι στον Ολυμπιακό SHARE