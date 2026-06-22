Στο σημερινό Center Fox η εποχή Ζοτς στον Παναθηναϊκό, Τσάπρας & Πένια στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ με Λίσι & οι επόμενοι στον Ολυμπιακό

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου την επιστροφή του "βασιλιά" Ζοτς στον Παναθηναϊκό, οι προσθήκες Τσάπρα και Πένια στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ στην εποχή Λϊσι και οι Κάρμο-Στάνιτς-Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό.

Παρακολουθείστε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: