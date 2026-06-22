Καλεσμένος γνωστού YouTuber ο Τεττέη - Είδαν Mundial (vid)

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ήταν καλεσμένος στη μαραθώνια διαδικτυακή εκπομπή του YouTuber «ItsOnlySkillz», όπου μίλησε για όλα.

Μετά το τέλος της προπόνησης της Κυριακής 21/6 ο Ανδρέας Τεττέη βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του YouTuber «ItsOnlySkillz».

Εκεί κάθισε για περίπου 3 ώρες και μίλησε για, σχεδόν, τα πάντα. Παρακολούθησε τον αγώνα της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Λαμίν Γιαμάλ, εκφράζοντας μάλιστα, τον θαυμασμό του για το γκολ που πέτυχε.

Μίλησε ακόμη με τα καλύτερα λόγια για τον Κέντρικ Ναν και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όπου αποκάλυψε πως είναι οι δύο αγαπημένοι του παίκτες.

Από σήμερα ο Τεττέη θα είναι με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.