Σκηνές τρόμου στην Καλιφόρνια: Νταλίκα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες (vid)

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και περισσότεροι από 30 άνθρωποι —ανάμεσά τους και παιδιά— τραυματίστηκαν το πρωί του Σαββάτου, μετά από καραμπόλα που προκάλεσε νταλίκα στον αυτοκινητόδρομο 210, στο Ιργουιντέιλ της Καλιφόρνια.

Το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν αρκετά οχήματα, σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η νταλίκα κινείτο στο ρεύμα προς τα ανατολικά, όταν ξέφυγε από την πορεία της, έσπασε το κεντρικό διάζωμα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου και εμβόλισε ένα όχημα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα. Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ άλλοι οκτώ υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες, μεταξύ των ελαφρά τραυματιών βρίσκονταν και έξι παιδιά.

Παράλληλα, ακόμη 22 άτομα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, ωστόσο αρνήθηκαν τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι στην καραμπόλα ενεπλάκησαν τουλάχιστον τρία οχήματα ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πηγή: thetoc.gr