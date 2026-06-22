Ντεμπούτο του Σακελλαρίδη στο Top 150!

Συνεχίζει την... επίθεσή του στο ranking ο Στέφανος Σακελλαρίδης, σημειώνοντας career high για έκτη σερί φορά!

Συγκεκριμένα, με την πορεία του ως τα προημιτελικά του Challenger στο Δουβλίνο, ο 21χρονος τενίστας κέρδισε άλλες επτά θέσεις και σκαρφάλωσε στο Νο.146 της παγκόσμιας κατάταξης, κάνοντας την πρώτη του είσοδο στο Top 150.

Ο Στέφανος ξεκινάει σήμερα την προσπάθειά του στα προκριματικά του Wimbledon και ελπίζει να πετύχει τις τρεις νίκες που χρειάζεται για να μπει σε κυρίως ταμπλό Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, από την άλλη, έχασε οκτώ θέσεις και πήγε στο Νο.88, που είναι χαμηλότερη θέση του μετά τον Ιανουάριο του 2018.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα στη Μαγιόρκα και ελπίζει να κάνει restart εν όψει Wimbledon, αν και το γρασίδι δεν είναι η καλύτερή του εβδομάδα...

Μικρή άνοδος για τη Σάκκαρη

Στις γυναίκες, η Μαρία Σάκκαρη είναι στο Νο.39 (+2), ενώ η νικήτρια του Βερολίνου Λίντα Νόσκοβα κάνει το ντεμπούτο της στην πρώτη δεκάδα του κόσμου (Νο.10). Career high και για τη Μαρί Μπούζκοβα, πρωταθλήτρια στο Νότιγχαμ, που ανέβηκε πέντε θέσεις και είναι στο Νο.22.

Ρεκόρ καριέρας σημείωσε και η Μάρθα Ματούλα με την πορεία της στο W50 του Χάσκοβο, καθώς «πέταξε» από το Νο.331 στο Νο.303. Το προηγούμενο career high της ήταν το Νο.305.