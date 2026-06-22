«Πετάει» για Ολλανδία ο Παναθηναϊκός (vids)

Για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του αναχωρεί ο Παναθηναϊκός, που θα... μετακομίσει για δύο εβδομάδες στην Ολλανδία. Αποστολή του SDNA.

Στο Άπελντορν της Ολλανδίας θα βρίσκεται για τις επόμενες δύο εβδομάδες η αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους.

Η πτήση αναχωρεί στις 9:50 και η αποστολή αναμένεται να φτάσει περίπου στις 12:30 ώρα Ελλάδας στον προορισμό της. Για σήμερα (22/6) εξάλλου είναι προγραμματισμένη και η πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία, στις 18:00 (ώρα Ελλάδας).

Στην προετοιμασία ενσωματώθηκαν και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού που επέστρεψαν από χθες στο Κορωπί και θα ακολουθήσουν άμεσα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, οι Τσάπρας και Πένια που θα υπογράψουν τις επόμενες ώρες τα συμβόλαιά τους.

Στην Ολλανδία οι Πράσινοι θα δώσουν δύο φιλικά παιχνίδια, την 1η Ιουλίου με την Helmond Sport και στις 4 Ιουλίου με τον Άγιαξ.

Δείτε πλάνα από την αναχώρηση των Πρασίνων: