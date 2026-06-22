Αγγίζει το 100% η πληρότητα στα γήπεδα του Μουντιάλ

Κατάμεστα τα γήπεδα στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Καρφίτσα δεν πέφτει στα γήπεδα του Μουντιάλ στις 11 ημέρες της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η FIFA, το ποσοστό πληρότητας των 16 σταδίων που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα έφθασε το 99,54% μετά τους πρώτους 36 αγώνες.

Με μέση προσέλευση 64.110 θεατών ανά αγώνα, το φετινό Μουντιάλ, έχει ήδη προσελκύσει 2.307.947 άτομα στις κερκίδες.

Στα μισά της φάσης των ομίλων και με μια διευρυμένη μορφή 48 ομάδων για συνολικά 104 αγώνες, το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται κοντά στην κατάρριψη των ρεκόρ προσέλευσης.

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