Γύρισε σπίτι, άφησε μια ταινία στο βίντεο και εξαφανίστηκε: 40 χρόνια μετά, κανείς δεν ξέρει τι απέγινε η Κάρλα

Γύρισε σπίτι, άφησε μια ταινία στο βίντεο και εξαφανίστηκε. Σχεδόν 40 χρόνια μετά, η αστυνομία δεν έχει εγκαταλείψει την αναζήτηση της Κάρλα Άντερσον, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται ακόμη και σήμερα.

«Την πήρε κάποιος; Την κρατούν κάπου; Είναι ακόμη ζωντανή;»: Αυτά είναι τα ερωτήματα που βασανίζουν τον Νταν Άντερσον εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, από τότε που η μικρότερη αδελφή του, η 23χρονη τότε Κάρλα, εξαφανίστηκε από το διαμέρισμά της στη Γουαντίνα της Μινεσότα, σύμφωνα με το CNN.

Οι αναμνήσεις από την παιδική τους ηλικία επιστρέφουν συνεχώς στο μυαλό του: ο ήχος της φωτογραφικής μηχανής όταν η 9χρονη Κάρλα κρατούσε μια σπάτουλα δίπλα στη σόμπα του τροχόσπιτου της οικογένειας στην Αλάσκα ή η μουσική από το πικάπ της, όταν τραγουδούσε ξανά και ξανά το «Delta Dawn», μέχρι που τα αδέλφια της χτυπούσαν την πόρτα, ζητώντας της να χαμηλώσει την ένταση

Και μετά ήρθε η πιο οδυνηρή ανάμνηση από όλες: η εξαφάνισή της, τον Νοέμβριο του 1987. Μια νοικιασμένη ταινία είχε μείνει μέσα στο βίντεο, η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη και η τσάντα της βρισκόταν ακόμη μέσα.

Η Κάρλα εργαζόταν σε κατάστημα Hardee's, όπου όλοι τη φώναζαν χαϊδευτικά «Spud». Το βράδυ πριν εξαφανιστεί είχε βγει με τη μητέρα και τον πατριό της, για να γιορτάσουν το γεγονός ότι αναδείχθηκε «Υπάλληλος του Μήνα».

Ξαφνικά, η οικογένεια βρέθηκε να μοιράζει αφίσες με τη φωτογραφία της μαζί με εκατοντάδες εθελοντές, να περιμένει εναγωνίως αεροπορικές έρευνες, να μιλά στα μέσα ενημέρωσης και να ψάχνει το πρόσωπό της μέσα στα πλήθη.

Όμως, οι έρευνες δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Κανείς δεν κατάφερε να εντοπίσει την Κάρλα και η εξαφάνισή της γέννησε αμέτρητες θεωρίες σε μια κοινότητα μόλις 4.000 κατοίκων. Με τα χρόνια, οι αρχικές υποψίες της αστυνομίας κατέρρεαν από άλλοθι και τεστ ανίχνευσης ψεύδους, ενώ η υπόθεση περνούσε από τον έναν ερευνητή στον άλλο.

«Η μητέρα μου είχε πειστεί πολύ νωρίς ότι η Κάρλα δεν ήταν πια ζωντανή» δήλωσε ο Νταν στο CNN.

Πριν πεθάνει, η μητέρα τους, Ρομπέρτα Γουέλς, είχε ήδη παραγγείλει κοινή ταφόπλακα για την Κάρλα και τον γιο της Σκοτ, ο οποίος πέθανε το 2007. Κι όμως, κάποιες φορές η ελπίδα επιστρέφει. «Μήπως απλώς δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας»; αναρωτήθηκε ο Νταν σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου. «Δεν θα είχε πια κανέναν αριθμό τηλεφώνου».

Η ανακοίνωση νέας αμοιβής 25.000 δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνισή της αναζωπύρωσε τις ελπίδες ότι κάποιος στην πόλη ίσως γνωρίζει τι συνέβη εκείνο το βράδυ.

Η αρχηγός της αστυνομίας της Γουαντίνα, Ναόμι Πλάουτζ, είναι βέβαιη για ένα πράγμα: Κάποιος ξέρει τι συνέβη

«Ήξερα ότι η ζωή δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια»

Παρότι η οικογένεια ανησυχούσε επειδή η Κάρλα ήταν μικρόσωμη (μόλις 1,47 μ. ύψος και περίπου 41 κιλά) και αντιμετώπιζε μαθησιακές δυσκολίες, ο αδελφός της τη θυμάται ως μια εξαιρετικά ανεξάρτητη γυναίκα. Μετά το λύκειο, ήθελε να ζήσει μόνη της. Είχε τη δουλειά της, το δικό της σπίτι και έκανε σχέδια για το μέλλον. Όπως πολλές νέες γυναίκες, ονειρευόταν να βρει τον κατάλληλο σύντροφο και να δημιουργήσει οικογένεια.

Το παγωμένο βράδυ της Παρασκευής πριν εξαφανιστεί, είχε δειπνήσει με τη μητέρα και τον πατριό της. Στη συνέχεια νοίκιασε ταινίες και γύρισε στο διαμέρισμά της γύρω στις 8 το βράδυ. Η μητέρα της είχε κανονίσει να της φτιάξει τα μαλλιά τη Δευτέρα για τη φωτογράφιση του «Υπαλλήλου του Μήνα».

Όταν όμως προσπάθησε να την καλέσει το Σαββατοκύριακο, δεν απάντησε ποτέ. Ανησυχώντας, πήγε στο διαμέρισμά της και βρήκε τα πάντα ανέγγιχτα. Δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης. Έλειπαν μόνο τα κλειδιά της και ένα πολύχρωμο μπουφάν της Hardee's που είχε μόλις λάβει ως βραβείο. «Τότε κατάλαβα ότι η ζωή δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια», είχε πει αργότερα η μητέρα της.

Η πιο απογοητευτική υπόθεση

Αρχικά οι ερευνητές πίστεψαν ότι η Κάρλα είχε φύγει οικειοθελώς από το διαμέρισμα. Κοντά στην περιοχή έκαιγε εκείνο το βράδυ μια φωτιά σε βάλτο και υπήρχε η θεωρία ότι ίσως βγήκε για να τη δει. Ωστόσο, δεν βρέθηκε ποτέ κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει αυτή την εκδοχή. Αργότερα, η αστυνομία άρχισε να πιστεύει ότι είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

«Δεν θα επέλεγε ποτέ να εξαφανιστεί και να παραμείνει εξαφανισμένη», δήλωσε η σημερινή αρχηγός της αστυνομίας. Τις πρώτες εβδομάδες υπήρχε αισιοδοξία. Η οικογένεια πρόσφερε αμοιβή 10.000 δολαρίων, μοιράστηκαν χιλιάδες αφίσες και οργανώθηκαν χερσαίες και εναέριες έρευνες. Όμως όλα αποδείχθηκαν μάταια.

Ο τότε αρχηγός της αστυνομίας είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση: «Η πιο απογοητευτική που έχω χειριστεί ποτέ».

Οι ύποπτοι και τα αδιέξοδα

Με τα χρόνια εξετάστηκαν δεκάδες ύποπτοι. Ο φίλος της και μέλη της οικογένειας αποκλείστηκαν αφού πέρασαν επιτυχώς τεστ ανίχνευσης ψεύδους. Ένας άνδρας που, σύμφωνα με τη μητέρα της, την παρενοχλούσε ανακρίθηκε τη δεκαετία του 1990, αλλά και εκείνος είχε άλλοθι. Εξετάστηκε ακόμη και η πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με ένα καφέ αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από την περιοχή εκείνο το Σαββατοκύριακο, χωρίς ποτέ να βρεθεί.

Αργότερα οι αρχές εξέτασαν ως ύποπτο και έναν καταδικασμένο δολοφόνο που είχε στοχοποιήσει γυναίκες με νοητικές δυσκολίες, αλλά αποδείχθηκε ότι βρισκόταν αλλού την ημέρα της εξαφάνισης.

Σήμερα, η αστυνομία επανεξετάζει παλιούς και νέους υπόπτους αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η ανάλυση DNA.

«Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι δεν θα ήταν για πάντα μαζί μας»

Η Κάρλα θα ήταν σήμερα 62 ετών. Πέντε από τα επτά ανίψια της γεννήθηκαν μετά την εξαφάνισή της. Η μητέρα της, ο πατριός της και ένας αδελφός της πέθαναν χωρίς να μάθουν τι απέγινε. Ο πατέρας της, σήμερα 87 ετών, εξακολουθεί να δυσκολεύεται να μιλήσει γι' αυτήν.

Η οικογένεια εξακολουθεί να ελπίζει σε απαντήσεις, ακόμη κι αν οι πιθανότητες να είναι ζωντανή μοιάζουν ολοένα και μικρότερες. «Ίσως να είχε αποκτήσει δικά της παιδιά μέχρι σήμερα. Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν η ζωή της. Είναι αδύνατο να μην σκέφτεσαι κάτι τέτοιο», λέει ο Νταν.

Λίγο πριν πεθάνει, η μητέρα της είχε εκφράσει το διαχρονικό της πένθος με λόγια που συγκινούν ακόμη: «Όσο ευάλωτη κι αν ήξερα ότι ήταν, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι δεν θα ήταν για πάντα μαζί μας. Πάντα ήξερα ότι θα είναι το παιδί μου. Πάντα ήξερα ότι θα είμαι μητέρα όσο ζω, γιατί είχα την Κάρλα».

Πηγή: protothema.gr