Παναιτωλικός: Ανακοινώνει παραμονή Αναστασίου και τεχνικό τιμ

Η ομάδα του Αγρινίου έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Η παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλικού θεωρείται δεδομένο και αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του.

Αυτό ίσως γίνει ακόμη και εντός της ημέρας από την ομάδα του Αγρινίου.

Παράλληλα, θα ανακοινωθεί και η στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος μετά τις αποχωρήσεις των Μάκη Μπελεβώνη και Μάρκο Μαρκόβσκι που ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει ήδη… σηκώσει μανίκια αφού η ομάδα του Αγρινίου έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.