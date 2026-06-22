Η επιστροφή του «Βασιλιά»: Ημέρα Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο σπίτι του και η σημερινή μέρα είναι... αφιερωμένη στον «άρχοντα των Δακτυλιδιών», με τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζει το Ζοτς στο ΟΑΚΑ.

Ο «Άρχοντας των δακτυλιδιών» επέστρεψε στο σπίτι του. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τις δυο πλευρές να συμφωνούν για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Σέρβος θρύλος των πάγκων θα παρουσιαστεί με κάθε επισημότητα το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6, 13:00), στο ΟΑΚΑ και όπως γίνεται κατανοητό, οι φίλοι του «τριφυλλιού» αδημονούν και ετοιμάζουν κάτι πολύ μεγάλο για να υποδεχτούν τον (δικό τους) Ζοτς.

Η «πράσινη» ΚΑΕ θα παρουσιάσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center και φυσικά το SDNA θα είναι εκεί για να καλύψει κυριολεκτικά τα... πάντα.