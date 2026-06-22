Το μήνυμα Σκαλόνι στον Μέσι για τα γενέθλια του

Τι είπε ο τεχνικός της Εθνικής Αργεντινής για τον αγώνα με την Αυστρία.

Ο Λιονέλ Μέσι την Τετάρτη 24/6 έχει γενέθλια και ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν το ξέχασε στις δηλώσεις που έκανε για τον αγώνα της Δευτέρας με την Αυστρία.

«Αυτό που θέλουμε όλοι είναι πολύ απλό: να είναι ευτυχισμένος. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής της «αλμπισελέστε» στάθηκε στη σημασία της ομαδικότητας, τονίζοντας ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται από ένα πρόσωπο, αλλά από το σύνολο. «Πιστεύουμε απόλυτα ότι η ομάδα είναι αυτή που μας βοηθά να ξεπερνάμε τα πάντα. Όταν έχεις δίπλα σου έναν φίλο, όλα γίνονται πιο εύκολα, είτε πρόκειται για όμορφες στιγμές είτε για δύσκολες καταστάσεις. Νομίζω ότι έτσι το βλέπει και ο ίδιος ο Μέσι» ανέφερε.

Για τον αγώνα με την Αυστρία σημείωσε. «Η Αυστρία είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα. Διαθέτει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, πιέζει ψηλά και παίζει με ένταση. Έκανε εξαιρετική πορεία στα προκριματικά και γνωρίζουμε καλά τι θα αντιμετωπίσουμε. Θα είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι για όλους» και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι στο Μουντιάλ... «Το βλέπουμε καθημερινά. Κάθε παιχνίδι κρύβει παγίδες και τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν. Οι όμιλοι ήταν πάντα δύσκολοι, όμως σε αυτό το Μουντιάλ μοιάζουν ακόμη πιο απαιτητικοί».



Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€