Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι στα Τρίκαλα -«Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;» (vid)

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 16χρονος από τη Φαρκαδόνα Τρικάλων, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στην περιοχή.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λάρισας με διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, αφορμή για το περιστατικό στάθηκε η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε.

«Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει, του είπε: "Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω! Πώς είσαι έτσι;". Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του», είπε η μητέρα του 16χρονου θύματος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

«Του λέει "έλα να σε πάμε βόλτα", τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο γιος μου αντιστάθηκε, του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα. Ο γιος μου έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανά χωριά» προσθέτει η μητέρα του 16χρονου για το βίαιο περιστατικό.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με περαστικούς να παρεμβαίνουν προκειμένου να σταματήσουν την επίθεση και να προστατεύσουν τον 16χρονο.

«Είναι ακόμη σοκαρισμένος, προσπαθεί να συνέλθει»

Το θύμα διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεύεται.

«Είναι ακόμη σοκαρισμένος, προσπαθεί να συνέλθει», δήλωσε ο πατέρας του 16χρονου.

Η οικογένεια έχει ήδη κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση στις αρμόδιες αρχές. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Στέλιος Σούρλας, «από την πρώτη στιγμή η οικογένεια απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου υπέβαλε μήνυση για τις ποινικές πράξεις εις βάρος του ανήλικου γιου τους. Η αστυνομία διέταξε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία διενεργήθηκε και περιμένουμε τα αποτελέσματα».

Πηγή: iefimerida.gr