Κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στην Κροατία για την Ελλάδα, με φόντο τα ημιτελικά

Τα βλέμματα όλων συγκεντρώνει το τρίτο και πιο σημαντικό παιχνίδι, μέχρι στιγμής, της Εθνικής ομάδας πόλο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στη «Belgrade Arena» του Βελιγραδίου.

Απόψε στις 21:30 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), η Εθνική ομάδα πόλο αντιμετωπίζει τη φιλόδοξη Κροατία. Αμφότερες οι ομάδες έχουν να επιδείξουν από δύο νίκες σε ισάριθμούς αγώνες στο πλαίσιο του Β΄Ομίλου και ο νικητής θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα για μια θέση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης, αφού στον νέο όμιλο των “6”, που θα σχηματιστεί με τις ομάδες του Δ΄Ομίλου, μεταφέρονται τα αποτελέσματα της Α΄Φάσης. Επομένως είναι σημαντικό για τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου να κερδίσουν, έστω και στη διαδικασία των πέναλτι, το ντέρμπι με την Κροατία.

Η Ελλάδα επικράτησε της Γεωργίας με 20-6 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και στη συνέχεια ξεπέρασε εύκολα και το εμπόδιο της Σλοβενίας με 23-8, Από την πλευρά της, η Κροατία επιβλήθηκε της Σλοβενίας με 20-4 και της Γεωργίας με 18-7.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος έχει στη διάθεσή του και τους 15 παίκτες και την ημέρα του αγώνα θα επιλέξει τους 14 που θα δηλώσει γι' αυτό το κρίσιμο παιχνίδι.

Στον άλλον αγώνα της 3ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου θα παίξουν αύριο Πέμπτη (15/1) στις 19:00, Γεωργία - Σλοβενία, διεκδικώντας την τρίτη προνομιούχο θέση.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β' ΟΜΙΛΟΥ (2 αγ.):

1. ΕΛΛΑΔΑ 6

2. ΚΡΟΑΤΙΑ 6

3. ΓΕΩΡΓΙΑ 0

4. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0

Η παράδοση με την Κροατία στα Ευρωπαϊκά πρωταθήματα

Η Ελλάδα τα βρίσκει σκούρα απέναντι στην Κροατία στα Ευρωπαϊκά πρωταθήματα, καθώς σε 13 αγώνες δεν έχει καμία νίκη, αλλά 4 ισοπαλίες και 9 ήττες.

1993: 7-8, 1997: 4-5, 1999: 6-9, 7-10, 2001: 7-7, 2003: 7-8 στην παράταση (κ.δ. 7-7), 2006: 10-10, 2008: 10-10, 2014: 7-11, 2016: 7-11, 2020: 11-14, 2022: 5-5, 2024: 8-13.